Czy koronawirus może przeżyć w wodzie pitnej? Pod Warszawą dezynfekują kranówkę.Stołeczne MPWiK polega na filtracji

Koronawirus a woda pitna

Czy koronawirus może żyć lub rozwijać się w wodzie, która trafia do naszych kranów? Miejscy wodociągowcy polegają w tej kwestii na informacjach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Organizacja ta przekazuje, że jak dotąd nie przedstawiono żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID-19 w wodzie pitnej. Oznacza to, że koronawirus nie zagraża wodzie pitnej. Mimo to, miejscy wodociągowcy stosują dezynfekcję przy użyciu związków chemicznych. Ten proces zapewnia szybką inaktywację wirusa. Dzieje się tak w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w podwarszawskim Sulejówku. Jak informują władze spółki - do dezynfekcji stosuje się podchloryn sodu, który ma być pewnego rodzaju dodatkową barierą ochronną. Ma to niestety swoje minusy - mieszkańcy skarżą się, że woda przybrała charakterystyczny zapach chloru, znany dotąd najczęściej z publicznych pływalni. Mimo wszystko MZWiK zapewnia, że woda dostarczana mieszkańcom Sulejówka spełnia wszystkie wymagania jakościowe.