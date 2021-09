Czy metro na Karolin będzie droższe i opóźnione? Mnożą się pytania wokół ostatniego odcinka drugiej linii metra

Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Rosnąca inflacja, pandemia, koszty materiałów oraz wynagrodzenia (konkurencyjność wykonawcy) mogą spowodować, że wykonawcy nie będzie się opłacało zrealizowanie inwestycji w kwocie kontraktu, którą zawarto w 2018 roku. W sierpniu wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski w rozmowie z portalem transport-publiczny.pl ucinał temat, pytany o kwestie finansowe odpowiada, że nie ma informacji by wykonawca składał broń.

Zobaczcie wizualizacje ostatniego odcinka metra oraz węzłów przesiadkowych