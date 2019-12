Czy seksowna bielizna może być wygodna? Zobacz, jak wyglądają modelki w bieliźnie marki Intimissimi

149,90 zł

Biustonosz Bellissima z lekko usztywnionymi miseczkami push-up z fiszbinami. Wykonany z satyny z nadrukiem w kratę. Miseczki z ozdobną koronką. Regulacja tyłu i ramiączek.

169,90 zł

Koronkowy biustonosz Silvia z miękkimi miseczkami lekko stopniowaną wyściółką i bawełnianą podszewką. Regulowane zapięcie na dwie haftki w tylnej części i regulowane ramiączka. Miękki i wygodny idealny do codziennego noszenia.

149,90 zł

Lekko usztywniony biustonosz Bellissima z miseczkami podszytymi bawełnianą podszewką z fiszbinami z eleganckim nadrukiem w kwiaty wykończony satynową tkaniną w paski. Koronka z tyłu. Idealny wybór dla kobiet którym zależy na naturalnym wyglądzie i lekkim podtrzymaniu. Większe rozmiary mają szersze ramiączka i głębsze wycięcie z tyłu aby zapewnić lepsze dopasowanie. Regulacja tyłu i ramiączek.

169,90 zł

Lekko usztywniony biustonosz push-up z miseczkami Bellissima z fiszbinami wykonany z delikatnej siateczki w haftowane kwiaty; tył ozdobiony koronką z nadrukiem liści. Duże rozmiary mają szersze ramiączka i wyższej położony tylny pasek lepiej podtrzymują piersi zapewniając lepsze dopasowanie. Regulacja tyłu i ramiączek z satyny.

179,90 zł

Biustonosz super push-up ze stopniowo wypełnionymi miseczkami Simona. Obwód pod biustem z kwiecistej koronki miseczki w haftowane kwiaty. Regulowane ramiączka z satyny i zapięcie z tyłu.

149,90 zł

Bezszwowy biustonosz Bellissima z lekko usztywnionymi miseczkami push-up w geometryczne paski. Idealny dla kobiet którym zależy na naturalnym kształcie i lekkim podtrzymaniu. Beżowe ramiączka i wstawki pod biustem. Nadaje się na większe rozmiary szerszy obwód i ramiączka lepiej podtrzymują piersi.

169,90 zł

Biustonosz push-up Monica z kontrastową wstawką z koronki. Ozdobna kokarda na środku. Regulowane ramiączka i zapięcie z tyłu.

169,90 zł

Usztywniany biustonosz z koronki z miękkimi lekko wyprofilowanymi miseczkami Silvia z bawełnianą podszewką. Regulowane ramiączka zapięcie na podwójną haftkę z tyłu. Miękki i wygodny idealny do codziennych stylizacji.

169,90 zł

Biustonosz Monica z miseczkami push-up w geometryczne paski. Regulowane ramiączka skrzyżowane na plecach. Idealny model do głębokich dekoltów.

114,90 zł

Profilowany biustonosz trójkąt bez fiszbin z mikrofibry ultra light. Wewnętrzna struktura z megolu gwarantuje stabilne i delikatne podtrzymanie. Ramiączka w przedniej części pokryte mikrofibrą a w tylnej wykonane z regulowanej gumki. Dodatkowe haczyki dają możliwość spięcia ramiączek na plecach. Miseczki biustonosza od wewnątrz wykonane są z bawełny.

149,90 zł

Biustonosz Tiziania z trójkątnymi lekko usztywnionymi miseczkami bez fiszbin. Wykonany z tiulu ze zwierzęcym nadrukiem i ozdobiony koronką w kontrastowym kolorze na miseczkach i pod biustem. Regulacja tyłu i ramiączek.

69,90 zł

Majtki z tiulu ze zwierzęcym nadrukiem z przodu i z kwiecistej koronki w kontrastowym kolorze z tyłu. Pas wykończony koronkową falbanką. Klin wewnętrzny: 100% bawełny.

69,90 zł

Klasyczne figi ozdobione siateczką z nadrukiem krokodylej skóry i koronkowymi detalami Klin wewnętrzny z bawełny 100%.

59,90 zł

Majtki z satyny z nadrukiem w kratę wykończone ozdobną koronką w kontrastowym kolorze. Klin wewnętrzny: 100% bawełny.

149,90 zł

Biustonosz trójkątny bez fiszbin Tiziana ozdobiony siateczką z nadrukiem krokodylej skóry i koronkowymi detalami pod biustem. Regulacja tyłu i ramiączek.

149,90 zł

Biustonosz Tiziana z lekko usztywnionymi trójkątnymi miseczkami bez fiszbin z eleganckim nadrukiem w kwiaty i paski. Regulacja tyłu i ramiączek.

69,90 zł

Klasyczne majtki wykonane z eleganckiej kwiecistej tkaniny z nadrukiem w paski. Tył z koronki przód ze wzorzystej satyny. Klin wewnętrzny: 100% bawełny.

69,90 zł

Nowoczesna haftowana koronka tworząca efekt falbany z boku. Średnio wysoki stan. Klin w majtkach – 100% bawełny.

45,00 zł

Brazyliany z wysokim stanem z koronki Lycra Lace i bezszwowej bawełny. Idealna bielizna w stylu uwodzicielskim lecz minimalistycznym niewidoczna pod ubraniem dzięki brakowi szwów. Wkładka wewnętrzna wykonana jest w 100% z bawełny.

69,90 zł

Klasyczne majtki z przodem wykonanym z delikatnej siateczki w haftowane kwiaty; tył i boki ozdobione koronką z nadrukiem liści. Klin wewnętrzny: 100% bawełny.

149,90 zł

Biustonosz trójkąt Tiziana bez fiszbin lekko usztywniany koronkowe miseczki z bawełnianą wyściółką. Idealny dla pań które szukają lekkiego wsparcia bez konieczności rezygnowania z wyściółki aby zachować młodzieńczy wygląd. Regulacja tyłu i ramiączek.

59,90 zł

Figi brazylijskie z tiulu ze zwierzęcym nadrukiem z przodu i z kwiecistej koronki w kontrastowym kolorze z tyłu. Pas i tył wykończony koronkową falbanką. Klin wewnętrzny: 100% bawełny.

169,90 zł

Biustonosz z lekko usztywnionymi trójkątnymi miseczkami Tiziana z fiszbinami. Obwód pod biustem z kwiecistej koronki miseczki w haftowane kwiaty. Regulowane ramiączka z satyny i zapięcie z tyłu.

69,90 zł

Klasyczne majtki w haftowane kwiaty na przodzie z kwiecistą koronką z boku. Tył wykonany z podwójnej siateczki zapewnia maksymalny komfort. Klin wewnętrzny: 100% bawełny.

69,90 zł

Klasyczne majtki z delikatnej koronki z ozdobną kratką z tyłu. Klin wewnętrzny: 100% bawełny.

169,90 zł

Biustonosz opaska z mocno usztywnionymi miseczkami Gioia z bawełnianą podszewką bez fiszbin. Wykonany z koronki i mikrofibry. Odpinane ramiączka. Bardzo miękkie stopniowe wypełnienie ostatniej generacji idealne dla kobiet które chcą nadać piersiom objętości i podkreślić biust nie rezygnując z wygody jaką daje biustonosz bezfiszbinowy. Idealny do sukienek bez ramiączek.

59,90 zł

Figi brazylijskie z miękkiej elastycznej satyny z nadrukiem w kratę. Pas i tył wykończone ozdobną koronką. Klin wewnętrzny: 100% bawełny.

69,90 zł

Majtki z mikrofibry z ozdobnymi wstawkami z koronki. Wygodny panel w talii. Wszyty klin bawełniany.

59,90 zł

Brazylijskie figi ozdobione siateczką z nadrukiem krokodylej skóry i koronką w talii. Klin wewnętrzny z bawełny 100%.

69,90 zł

Klasyczne majtki wykonane z koronki z geometrycznym nadrukiem. Z tyłu paseczki z satyny w kontrastowym kolorze. Klin wewnętrzny: 100% bawełny.

169,90 zł

Biustonosz opaska z usztywnionymi miseczkami Giada. Obwód pod biustem z satyny miseczki w haftowane kwiaty. Mała kokarda na środku z ozdobnym kryształkiem. Odpinane regulowane ramiączka. Zapięcie z tyłu z regulacją.

59,90 zł

Miękkie i elastyczne majtki brazylijskie wykonane z eleganckiej kwiecistej tkaniny z nadrukiem w paski. Tył z koronki przód ze wzorzystej satyny. Klin wewnętrzny: 100% bawełny.

59,90 zł

Brazyliany z koronki która daje specjalny efekt. Bezszwowe zapewniające wyjątkowy komfort. Wokół bioder szeroki bezszwowy pasek z koronki. Klin w majtkach – 100% bawełny.

69,90 zł

Majtki brazylijskie z przodem wykonanym z delikatnej siateczki w haftowane kwiaty; tył i boki ozdobione koronką z nadrukiem liści. Klin wewnętrzny: 100% bawełny.

69,90 zł

Majtki brazylijskie w haftowane kwiaty na przodzie z kwiecistą koronką z tyłu. Regulowane paseczki z satyny po bokach. Klin wewnętrzny: 100% bawełny.

59,90 zł

Figi brazylijskie wykonane z mikrofibry z koronkowym wykończeniem. Tylna część cięta laserowo o bezszwowym fasonie. Poszerzany panel w biodrach zapewnia lepsze podtrzymanie. Wszyty klin bawełniany.

45,00 zł

Bokserki z wysokim stanem z transparentnej koronki z ozdobną kokardką oraz z miękką gumką w talii.

59,90 zł

Majtki brazylijskie z ozdobną koronką w geometryczny wzór. Klin wewnętrzny: 100% bawełny.

69,90 zł

Figi brazylijskie w haftowane kwiaty na przodzie boki wykonane z satyny a tył z przezroczystej siateczki. Mała kokarda na środku z ozdobnym kryształkiem. Klin wewnętrzny: 100% bawełny.

169,90 zł

Głęboko wycięty biustonosz koronkowy z lekko usztywnionymi miseczkami Elena. Szerokie ramiączka z koronki tworzą trójkątny kształt. Idealny pod koszulę do kobiecych stylizacji.

169,90 zł

Biustonosz balkonetka Sofia z lekko usztywnionymi miseczkami z fiszbinami. Wykonany z tiulu ze zwierzęcym nadrukiem i ozdobiony koronką w kontrastowym kolorze na miseczkach i pod biustem. Ozdobna kokarda na środku. Regulacja tyłu i ramiączek.

119,90 zł

Biustonosz z trójkątnymi nieusztywnionymi miseczkami wykonany z kraciastej satyny i koronki. Regulacja tyłu i ramiączek.

134,90 zł

Koronkowy biustonosz balkonetka z podszytymi bawełną miseczkami Jessica. Miseczki są stopniowo usztywniane aby podtrzymać piersi i nadać im efektu Super Volume. Idealny wybór jeśli jesteś fanką głębokich dekoltów i chcesz podkreślić biust.

149,90 zł

Biustonosz z nieusztywnionymi trójkątnymi miseczkami wykonany z przezroczystej elastycznej koronki z geometrycznym nadrukiem na miseczkach i pod biustem. Kontrastowy panel pod miseczkami. Regulowane ramiączka i zapięcie z tyłu.

149,90 zł

Biustonosz usztywniany Sofia ozdobiony siateczką z nadrukiem krokodylej skóry i koronkowymi detalami pod biustem. Regulacja tyłu i ramiączek.

169,90 zł

Usztywniony biustonosz Gioia bez fiszbin z miseczkami podszytymi bawełnianą podszewką i eleganckim nadrukiem w kwiaty wykończony satynową tkaniną w paski. Bardzo miękkie miseczki ze stopniowym wypełnieniem ostatniej generacji będą idealne dla kobiet które chcą podkreślić piersi i nadać im objętości nie rezygnując z wygody jaką daje biustonosz bezfiszbinowy. Regulacja tyłu i ramiączek.

149,90 zł

Koronkowy biustonosz balkonetka Elena z wyściełanymi miseczkami i fiszbinami. Koronkowe wykończenie na brzegach i pod miseczkami. Regulacja tyłu i ramiączek.

179,90 zł

Biustonosz balkonetka z lekko usztywnionymi miseczkami Sofia z fiszbinami. Obwód pod biustem z kwiecistej koronki miseczki w haftowane kwiaty. Regulowane ramiączka z satyny i zapięcie z tyłu.

179,90 zł

Usztywniony biustonosz balkonetka Sofia. Miseczki i panel pod biustem z kwiecistej koronki tył z mikrofibry. Fason opaska. Regulowane ramiączka i zapięcie z tyłu.

169,90 zł

Koronkowy biustonosz Sofia z usztywnionymi miseczkami z geometrycznym nadrukiem. Podkreśla dekolt i zapewnia doskonałe podtrzymanie. Idealny do szykownych i kobiecych stylizacji.

169,90 zł

Lekko usztywniony biustonosz balkonetka Sofia z fiszbinami. Obwód pod biustem z satyny miseczki w haftowane kwiaty. Regulowane ramiączka z satyny i zapięcie z tyłu. Mała kokarda na środku z ozdobnym kryształkiem. Większe rozmiary mają szersze ramiączka i panel z tyłu aby zapewnić dopasowanie.

269,90 zł

Biustonosz bralette Iris koronkowe profilowane miseczki od wewnątrz wykończone bawełną. Fiszbiny i konstrukcja miseczek idealnie obejmują biust. Głęboki dekolt. Ramiączka ozdobione koronką posiadają możliwość regulacji w części tylnej. Szeroki obwód wykonany z koronki i wzmocniony tiulem w celu lepszego dopasowania. Regulowany obwód.

169,90 zł

Biustonosz push-up Irina z lekko usztywnionymi miseczkami z kwiecistej koronki i obwodem pod biustem z miękkiej mikrofibry. Zapewnia naturalny wygląd. Dzięki lekko poszerzonemu fasonowi z tyłu lepiej podtrzymuje piersi. Regulacja tyłu i ramiączek.

169,90 zł

Biustonosz Eleonora balkonetka z koronki w geometryczne paski. Ozdobna koronkowa falbanka pod biustem tworzy efekt braletki. Beżowe miseczki w środku. Regulowane ramiączka i zapięcie z tyłu w różnych kolorach. Załóż do jedwabnych spodni do kobiecych stylizacji na wieczorne wyjścia.

179,90 zł

Biustonosz balkonetka Sofia delikatnie usztywniany wnętrze miseczki wykonane z bawełny. Ozdobiony elastyczną koronką w wielokolorowy wzór. Ramiączka są regulowane.

69,90 zł

Jedwabne brazyliany z tylną częścią wykonaną z podwójnej tkaniny. Bezszwowe i niedostrzegalne pod ubraniem. Idealne dla kobiet które cenią sobie kobiecy i elegancki wygląd. Wyściółka w kroku: 100% bawełny.

149,90 zł

Biustonosz Bellissima push-up z koronki i satyny. Lekko usztywnione miseczki z bawełnianą podszewką i fiszbinami. Ramiączka z ozdobnym paskiem. Regulacja tyłu i ramiączek.

149,90 zł

Biustonosz Bellissima z lekko usztywnionymi miseczkami push-up z fiszbinami. Wykonany z modalu z nadrukiem w kratę Księcia Walii. Regulacja tyłu i ramiączek.

149,90 zł

Biustonosz Bellissima push-up z lekko usztywnionymi miseczkami z fiszbinami wykonany z kwiecistej koronki. Regulacja tyłu i ramiączek.

169,90 zł

Biustonosz super push-up z wygodnymi mocno wyprofilowanymi miseczkami Simona; wykonany satyny z nadrukiem w paski zebry i wykończony ozdobną koronkową wstawką pod biustem. Regulacja tyłu i ramiączek z satyny.

169,90 zł

Biustonosz push-up z mocno usztywnionymi miseczkami Simona z fiszbinami. Wykonany z delikatnej koronki. Koronkowy panel z gorsetowym wiązaniem z tyłu. Regulowane ramiączka i zapięcie z tyłu.

149,90 zł

Biustonosz push-up Bellissima z mikrofibry i koronkowymi wstawkami lekko usztywniany z fiszbinami. Ramiączka ozdobione dwukolorową koronką są regulowane.

169,90 zł

Biustonosz Mia z mikrofibry z nadrukiem krokodylej skóry. Miseczki super push-up głęboki dekolt w serek. Regulacja tyłu i ramiączek.

169,90 zł

Biustonosz Simona push-up z koronki i satyny. Mocno usztywnione miseczki z fiszbinami. Ozdobny pasek. Regulacja tyłu i ramiączek.

169,90 zł

Biustonosz Mia super push-up z głębokim dekoltem w serek z kwiecistej koronki. Ozdobne wstawki z satyny pod miseczkami. Wizualnie powiększa piersi. Regulacja tyłu i ramiączek.

169,90 zł

Biustonosz Tiziana z lekko usztywnionymi trójkątnymi miseczkami bez fiszbin. Wykonany z jedwabiu i koronki. Regulacja tyłu i ramiączek.

169,90 zł

Biustonosz Tiziana z koronki. Trójkątne lekko usztywnione miseczki bez fiszbin. Na plecach ozdobna wstawka z koronki. Zapięcie z przodu. Regulowane ramiączka.

149,90 zł

Biustonosz Tiziana z lekko usztywnionymi trójkątnymi miseczkami bez fiszbin. Wykonany z modalu z nadrukiem w kratę Księcia Walii i ozdobiony wstawkami z koronki. Regulacja tyłu i ramiączek.

149,90 zł

Biustonosz Tiziana z lekko usztywnionymi trójkątnymi miseczkami bez fiszbin wykonany z delikatnej koronki. Ozdobna kokarda między piersiami na środku. Tył i ramiączka z regulacją.

169,90 zł

Biustonosz typu Opaska Laura z koronki delikatnie usztywniany z głębokim dekoltem bez fiszbin. Dzięki szczególnej strukturze wewnętrznej lepiej podtrzymuje biust. Część obwodowa jest pokryta delikatnym silikonem szeroki obwód jest zapinany na trzy haftki gwarantuje doskonałe podtrzymanie także bez ramiączek.

134,90 zł

Biustonosz typu opaska Laura z delikatnym usztywnieniem i głębokim dekoltem. Jest biustonoszem bez fiszbin oraz bez ramiączek. Miseczki są od wewnątrz wykończone bawełną i posiadają niewidoczną wewnętrzną konstrukcję która doskonale podtrzymuje piersi. Obwód jest od wewnątrz pokryty silikonem a zapięcie na trzy haftki zapewnia doskonałe podtrzymanie.

169,90 zł

Biustonosz Gioia opaska z koronki z ozdobną nitką lureksową. Mocno usztywnione miseczki bez fiszbin. Satynowe wstawki w kontrastowym kolorze. Odpinane ramiączka. Regulacja tyłu i ramiączek.

179,90 zł

Biustonosz balkonetka półgorset Eleonora częściowo usztywniany z fiszbinami. Ozdobiony aplikacją z dwukolorowej koronki z przodu i pod biustem. Posiada regulowane ramiączka.

89,90 zł

Biustonosz typu trójkąt Tiziana z delikatnym usztywnieniem z mikrofibry extra-light bez fiszbin z miseczkami od wewnątrz wykończonymi bawełną. Przeznaczony dla kobiet pragnących uzyskać lekkie podtrzymanie i młodzieżowy efekt nie rezygnując z usztywnienia. Dostępny również w wersji z koronki.

169,90 zł

Biustonosz Giorgia balkonetka z koronki z ozdobną nitką lureksową. Usztywnione miseczki push-up z fiszbinami. Regulacja tyłu i ramiączek.

149,90 zł

Biustonosz balkonetka Elena z lekko usztywnionymi miseczkami wykonany z koronki i satyny. Charakteryzuje się głębokim dekoltem. Regulacja tyłu i ramiączek.

179,90 zł

Biustonosz balkonetka Giorgia z usztywnionymi miseczkami z fiszbinami wykonany z kwiecistej koronki w dwóch kontrastujących odcieniach. Miseczki wyściełane miękką w dotyku tkaniną. Regulacja tyłu i ramiączek.

114,90 zł

Koronkowy biustonosz balkonetka Stefania bez fiszbin z ozdobną kokardką na środku. Ramiączka regulowane.

114,90 zł

Biustonosz balkonetka Paola z koronki Lycra® Lace z głębokim dekoltem w kształcie V. Część obwodowa została wzmocniona tiulem. Zarówno obwód jak i ramiączka mają możliwość regulacji. Dobrze sprawdza się także przy większych rozmiarach.

149,90 zł

Biustonosz balkonetka z koronki z ozdobną nitką lureksową. Lekko usztywnione miseczki. Satynowe wstawki w kontrastowym kolorze. Regulacja tyłu i ramiączek.

149,90 zł

Bezfiszbinowy biustonosz Stefania balkonetka z koronki w dwóch kontrastowych odcieniach. Regulowane ramiączka.

69,90 zł

Jedwabne figi z zaokrąglonymi wycięciami na nogi i niewidocznymi szwami. Niedostrzegalne pod sukienkami i spodniami. Idealne dla kobiet które cenią sobie kobiecy i elegancki wygląd. Wyściółka w kroku: 100% bawełny.

30,00 zł

Figi z bawełny delikatnie elastycznej komfortowe i wygodne. Idealne dla kobiet które poszukują bielizny basic.

45,00 zł

Figi z koronki i delikatnej mikrofibry. Model z wysokim stanem koronkowe oraz kobiece wykończenie krawędzi. Wewnętrzna wkładka 100% bawełny.

59,90 zł

Figi wykonane z koronki z nadrukiem w kratę tartan. Klin: 100% bawełny.

30,00 zł

Figi bezszwowe z miękkie mikrofibry ultralight. Wygodny artykuł idealny dla osób szukających bielizny niewidocznej pod obcisłym ubraniem.

59,90 zł

Majtki z nadrukiem krokodylej skóry. Klin: 100% bawełny.

69,90 zł

Figi z koronki z ozdobną nitką lureksową. Klin: 100% bawełny.

59,90 zł

Figi z koronki z ozdobną nitką lureksową. Tył z mikrofibry. Klin: 100% bawełny.

59,90 zł

Majtki z modalu z nadrukiem w kratę Księcia Walii z tyłu wykończone ozdobną koronką. Klin wewnętrzny z czystej bawełny.

69,90 zł

Majtki wykończone ozdobną falbanką z kwiecistej koronki w kontrastowym kolorze. Klin: 100% bawełny.

69,90 zł

Eleganckie majtki z wysokim stanem. Przód wykonany z satyny tył i boki z kontrastującej koronki. Klin wewnętrzny z czystej bawełny.

45,00 zł

Koronkowe figi z niskim stanem ozdobione kokardą na środku. Idealne dla kobiet którym zależy na zmysłowym i wyrafinowanym wyglądzie na co dzień. Wersja w kolorze niebieskim - 010 jest dostępna tylko online.

45,00 zł

Majtki motylki z wysokim stanem wykonane z koronki. Klin wewnętrzny z czystej bawełny.

45,00 zł

Majtki motylki z bawełny z ozdobną kokardą na środku i brzegami wykończonymi koronką. Klin wewnętrzny: 100% bawełny.

45,00 zł

Cięte laserowo majtki z bardzo miękkiej mikrofibry. Klin wewnętrzny: 100% bawełny.

69,90 zł

Figi brazylijskie z mikrofibry z nadrukiem krokodylej skóry. Klin: 100% bawełny.

69,90 zł

Majtki motylki brazylijskie z przezroczystej siateczki z błyszczącym haftem w kwiaty i lśniącymi detalami. Klin wewnętrzny z czystej bawełny.

69,90 zł

Figi brazylijskie z koronki z ozdobną nitką lureksową. Klin: 100% bawełny.

69,90 zł

Majtki motylki z wysokim stanem wykonane z koronki i satyny. Klin wewnętrzny: 100% bawełny.

89,90 zł

Brazylijskie majtki motylki z koronki ze wstawkami z satyny w kwiaty. Klin wewnętrzny: 100% bawełny.

69,90 zł

Majtki o kroju culotte z delikatnej koronki z ozdobną kratką po obu stronach. Klin wewnętrzny: 100% bawełny.

89,90 zł

Bokserki brazylijskie z dwukolorowej koronki dół z mikrofibry. Wkładka wewnętrzna 100% bawełny.

59,90 zł

Figi brazylijskie wykonane z koronki z nadrukiem w kratę tartan. Klin: 100% bawełny.

30,00 zł

Brazyliany bezszwowe z miękkiej mikrofibry ultralight. Wygodny artykuł idealny dla osób szukających bielizny niewidocznej pod obcisłym ubraniem.

59,90 zł

Figi brazylijskie z połyskującym haftem w kwiaty. Błyszczące wstawki na przodzie. Klin wewnętrzny z czystej bawełny.

59,90 zł

Figi brazylijskie z koronki z ozdobną nitką lureksową. Klin: 100% bawełny.

59,90 zł

Figi brazylijskie z koronki z ozdobną nitką lureksową i siateczki. Klin: 100% bawełny.

69,90 zł

Figi brazylijskie wykonane z żakardowego aksamitu. Tył z koronki ozdobne frędzle w talii. Klin wewnętrzny z czystej bawełny.

59,90 zł

Koronkowe figi brazylijskie z przodem wykonanym z satyny. Klin wewnętrzny: 100% bawełny.

59,90 zł

Figi brazylijskie ozdobione aksamitną siateczką w groszki i koronkowymi detalami Klin wewnętrzny z bawełny 100%.

59,90 zł

Figi brazylijskie z miękkiej elastycznej tkaniny z nadrukiem. Wykonane z modalu z nadrukiem w kratę Księcia Walii ozdobione wstawkami z koronki w pasie. Klin wewnętrzny: 100% bawełny.

59,90 zł

Figi brazylijskie wykonane z miękkiej satyny ze stretchem. Nadruk na przodzie tył i boki z koronki. Klin wewnętrzny z czystej bawełny.

69,90 zł

Majtki brazylijskie z siateczki w haftowane kwiaty przód z połyskującymi wstawkami tył z wygodnej mikrofibry. Boki ozdobione przezroczystą siateczką. Klin wewnętrzny: 100% bawełny.

59,90 zł

Majtki brazylijskie z wysokim stanem wykonane z delikatnej koronki z ozdobną kratką na przodzie. Klin wewnętrzny: 100% bawełny.

69,90 zł

Brazyliany z dwukolorowej koronki. Wkładka wewnętrzna 100% bawełny.

45,00 zł

Brazyliany z bardzo niskim stanem z koronki Lycra® Lace. Wkładka wewnętrzna jest wykonana ze 100% bawełny. Idealne dla kobiet poszukujących na co dzień eleganckiego i seksownego stylu.

89,90 zł

Biustonosz typu opaska Ilaria z mikrofibry bez fiszbin z wyjmowanym usztywnieniem oraz bocznymi fiszbinami model brassière. Część obwodowa z mikrofibry jest pokryta silikonem w celu zapewnienia lepszego przylegania. Polecana głównie pod sukienki i topy bez ramiączek.

134,90 zł

Jedwabny biustonosz z trójkątnymi nieusztywnionymi miseczkami Emma bez fiszbin. Podwójne eleganckie ramiączka z warkoczowym splotem i całkowicie niewidoczne szwy. Przód wykonany z podwójnej tkaniny zapewnia lekkie podtrzymanie. Idealny do prostych a zarazem wyrafinowanych stylizacji. Regulowane ramiączka i obwód pod biustem.

114,90 zł

Koronowy biustonosz z trójkątnymi nieusztywnionymi miseczkami Emma bez fiszbin. Idealny do codziennych i sportowych stylizacji. Miękki i lekki idealnie nadaje się na „pierwszy biustonosz”. Artykuł dostępny tylko online lub wybranych sklepach stacjonarnych.

114,90 zł

Biustonosz typu trójkąt z mikrofibry Ultra Light i tiulu. Jest wyjątkowo wygodny nie posiada fiszbin. Dla uzyskania sportowego efektu ramiączka można spiąć na plecach za pomocą haczyka.

149,90 zł

Nieusztywniony biustonosz z trójkątnymi miseczkami. Wykonany z koronki z nadrukiem w kratę tartan. Regulacja tyłu i ramiączek.

119,90 zł

Biustonosz z mikrofibry z nadrukiem krokodylej skóry. Nieusztywnione miseczki trójkątne bez fiszbin. Regulowane ramiączka.

149,90 zł

Nieusztywniony biustonosz bez fiszbin. Wykonany z żakardowego aksamitu z miseczkami z ozdobnej koronki wykończony frędzlami pod biustem. Ozdobne cienkie ramiączka z aksamitu. Regulacja tyłu i ramiączek.

114,90 zł

Biustonosz super push-up bez fiszbin Gioia wykonany z mikrofibry miseczka od wewnątrz wykończoną bawełną. Miękkie wypełnienie miseczki charakteryzuje się innowacyjną strukturą która podnosi biust i zapewnia podtrzymanie. Część obwodowa wykonana jest z mikrofibry a ramiączka są regulowane. Podkreśla biust pięknie uwydatniając dekolt.

149,90 zł

Biustonosz Gioia z mocno usztywnionymi miseczkami z bawełnianą podszewką. Wykonany z modalu z nadrukiem w kratę Księcia Walii i ozdobiony wstawkami z koronki. Bardzo miękkie miseczki ze stopniowym wypełnieniem ostatniej generacji będą idealne dla kobiet które chcą podkreślić piersi i nadać im objętości nie rezygnując z wygody jaką daje biustonosz bezfiszbinowy. Regulacja tyłu i ramiączek.

169,90 zł

Biustonosz Gioia z mocno usztywnionymi miseczkami bez fiszbin z bawełnianą podszewką wykonany z dwukolorowej koronki. Odpinane ramiączka. Bardzo miękkie miseczki ze stopniowym wypełnieniem ostatniej generacji idealne dla kobiet które chcą podkreślić dekolt. Wizualnie powiększa piersi i zapewnia komfort noszenia gdyż jest pozbawiony fiszbin. Regulacja tyłu i ramiączek.

169,90 zł

Jedwabny biustonosz push-up z lekko usztywnionymi miseczkami Bellissima z fiszbinami. Podwójne eleganckie ramiączka z warkoczowym splotem i całkowicie niewidoczne szwy. Idealny dla kobiet którym zależy na naturalnych kształtach i delikatnym podtrzymaniu oraz na prostym a zarazem wyrafinowanym wyglądzie. Regulowane ramiączka i obwód pod biustem.

134,90 zł

Koronkowy biustonosz z usztywnianymi miseczkami Silvia ze stopniowym wypełnieniem. Miękkie miseczki są podszyte bawełną regulowane zapięcie z tyłu jest na podwójne haczyki. Ramiączka regulowane. Wygodny i miękki fason idealny do noszenia na co dzień.

169,90 zł

Biustonosz balkonetka Giorgia z wypełnieniem z fiszbinami z koronki Lycra Lace. Wnętrze miseczki wykonane z miękkiego materiału. Idealny do głębokich dekoltów V dodaje sensualności.

149,90 zł

Biustonosz Elena balkonetka z lekko usztywnionymi miseczkami i fiszbinami. Miseczki w lśniące haftowane kwiaty z bawełnianą podszewką. Ramiączka z ozdobnymi błyszczącymi detalami. Regulacja tyłu i ramiączek.

169,90 zł

Biustonosz Sofia balkonetka z koronki z ozdobną nitką lureksową. Lekko usztywnione miseczki z fiszbinami. Regulacja tyłu i ramiączek.

149,90 zł

Biustonosz Elena balkonetka z koronki z ozdobną nitką lureksową. Lekko usztywnione miseczki z fiszbinami. Satynowe wstawki w kontrastowym kolorze. Regulowane ramiączka.

69,90 zł

Bezszwowe spodenki z bawełny Supima z miękką gumką w pasie. Dzięki bezszwowemu wykończeniu na nogach spodenki są niewidoczne nawet pod obcisłym ubraniem. Modelka ma 179 cm wzrostu i nosi rozmiar S.

30,00 zł

Zmysłowe i eleganckie stringi z mikrofibry z cienkimi paskami. Idealne dla kobiet które poszukują seksownej bielizny niewidocznej pod ubraniem.

59,90 zł

Stringi z kwiecistej koronki. Klin: 100% bawełny.

59,90 zł

Stringi z połyskującej tkaniny i przezroczystej siateczki. Klin: 100% bawełny.

69,90 zł

Stringi z koronki i satyny z nadrukiem krokodylej skóry. Cienkie paseczki łączące tył z przodem. Ozdobne detale z metalu. Klin wewnętrzny: 100% bawełny.

59,90 zł

Stringi z dwukolorowej koronki. Wkładka wewnętrzna 100% bawełny.

134,90 zł

Biustonosz push-up Monica z usztywnieniem wykonany z koronki z miseczkami od wewnątrz wykończonymi bawełną i regulowanymi ramiączkami. Jest ozdobiony kokardką pomiędzy miseczkami. Ten model jest szczególnie polecany do głębokich dekoltów.

134,90 zł

Biustonosz push-up wielofunkcyjny Silvia z mikrofibry ze delikatnym wypełnieniem i fiszbinami. Miseczki są od wewnątrz wykończone bawełną. Polecany do stylizacji z głębokim dekoltem i różnego rodzaju skrzyżowaniami na plecach. Stworzony dla kobiet które chcą delikatnie podkreślić biust. W komplecie zestaw ramiączek różnego rodzaju w kolorze biustonosza oraz transparentnych.

119,90 zł

Biustonosz Bellissima z laminowanej mikrofibry. Lekko usztywnione miseczki push-up. Ramiączka ze wstawkami z koronki. Regulacja tyłu i ramiączek.

149,90 zł

Biustonosz Bellissima z mikrofibry z nadrukiem krokodylej skóry. Lekko usztywnione miseczki push-up z fiszbinami. Regulacja tyłu i ramiączek.

169,90 zł

Delikatnie wyściełany bustier Sofia ozdobiony aksamitną siateczką w groszki koronkowymi detalami pod biustem i satynowymi ramiączkami. Regulacja tyłu i ramiączek.

69,90 zł

Majtki z ozdobną kokardą na środku. Klin wewnętrzny: 100% bawełny.

30,00 zł

Figi z elastycznej bawełny cięte laserowo. Klin bawełniany. Bezszwowy fason zapewnia wygodę noszenia i jest niewidoczny pod obcisłym ubraniem.

149,90 zł

Biustonosz Silvia z lekko usztywnionymi miseczkami ze stopniowym wypełnieniem wykonany z koronki z ozdobnym węzłem z satyny na środku. Regulacja tyłu i ramiączek.

149,90 zł

Biustonosz Bellissima z satyny i połyskującej tkaniny. Lekko usztywnione miseczki push-up. Duże rozmiary mają szersze ramiączka i wyższej położony tylny pasek; lepiej podtrzymują piersi zapewniając idealne dopasowanie. Regulacja tyłu i ramiączek.

149,90 zł

Biustonosz Silvia z lekko usztywnionymi wyprofilowanymi miseczkami z miękką bawełnianą podszewką. Wykonany z koronki ze wstawkami z satyny pod biustem. Regulacja tyłu i ramiączek.

169,90 zł

Biustonosz super push-up z usztywnionymi miseczkami z lśniącym haftem w kwiaty. Trzy ozdobne błyszczące paseczki na przodzie. Miseczki z bawełnianą podszewką. Bezszwowy fason z mocno usztywnionymi wyprofilowanymi miseczkami i głębokim dekoltem. Regulacja tyłu i ramiączek.

149,90 zł

Biustonosz Gioia z mocno usztywnionymi miseczkami push-up bez fiszbin wykonany z delikatnej koronki. Bardzo miękkie miseczki ze stopniowym wypełnieniem ostatniej generacji idealne dla kobiet które chcą podkreślić dekolt. Wizualnie powiększa piersi i zapewnia komfort noszenia jaki daje biustonosz bezfiszbinowy. Regulacja tyłu i ramiączek.

134,90 zł

Koronkowy biustonosz push-up z mocno usztywnianymi podszytymi bawełną miseczkami Simona z fiszbinami. Wykonany z koronki Lycra® Lace. Ramiączka regulowane obwód pod biustem z koronki. Podkreśla piersi nadaje im objętości powiększając je wizualnie o jeden rozmiar.

134,90 zł

Biustonosz typu opaska Gioia z mikrofibry z wypełnieniem bez fiszbin z odpinanymi ramiączkami. Miseczki są od wewnątrz wykończone bawełną. Miękkie stopniowane wypełnienie najnowszej generacji jest idealne dla kobiet które chcą podkreślić biust. Biustonosz jest wyjątkowo komfortowy ponieważ jest całkowicie pozbawiony sztywnych elementów.

114,90 zł

Biustonosz balkonetka Sofia z usztywnieniem z mikrofibry extra-light z fiszbinami. Miseczki są od wewnątrz wykończone bawełną. Podkreśla dekolt zapewniając doskonałe podtrzymanie oraz seksowny i elegancki wygląd. W rozmiarach 85 i 90 ramiączka i część obwodowa są szersze w celu zapewnienia lepszego dopasowania. Jest ozdobiony kokardką pomiędzy miseczkami.

169,90 zł

Biustonosz Sofia balkonetka z siateczki w kropki w kontrastowym kolorze. Brzegi z ozdobną koronką. Lekko usztywnione gorsetowe miseczki z fiszbinami. Duże rozmiary mają głębsze wycięcie na plecach i szersze ramiączka aby zapewnić idealne dopasowanie. Regulacja tyłu i ramiączek.

169,90 zł

Biustonosz balkonetka Sofia z usztywnionymi miseczkami z koronki z ozdobnym węzłem z satyny na ramiączkach. Regulacja tyłu i ramiączek.

169,90 zł

Biustonosz balkonetka Sofia z usztywnionymi miseczkami wykonany z delikatnej koronki. Ozdobna kokarda między piersiami na środku. Tył i ramiączka z regulacją.

169,90 zł

Biustonosz balkonetka z lekko usztywnionymi miseczkami Sofia z fiszbinami. Wykonany z delikatnej koronki. Odpinany koronkowy panel z ozdobną kratką z przodu. Regulowane ramiączka i zapięcie z tyłu.

169,90 zł

Biustonosz Giorgia balkonetka z siateczki w kropki w kontrastowym kolorze. Brzegi z ozdobną koronką. Usztywnione miseczki z fiszbinami. Regulacja tyłu i ramiączek.

169,90 zł

Usztywniony biustonosz Carioca z fiszbinami w połyskujące haftowane kwiaty. Regulowane ramiączka i obwód pod biustem.

179,90 zł

Koronkowy biustonosz balkonetka bez ramiączek z usztywnionymi miseczkami Giorgia z fiszbinami. Skrzyżowany detal pod biustem. Regulowane ramiączka i zapięcie z tyłu.

179,90 zł

Biustonosz balkonetka Sofia z dwukolorowej koronki lekko usztywniany z fiszbinami. Miseczki są od wewnątrz wykończone bawełną. Posiada koronkową ozdobę pod biustem. Regulowane ramiączka.

134,90 zł

Biustonosz opaska wykonany z koronki z podszewką z mikrofibry. Konstrukcja z wewnętrznymi fiszbinami ozdobne tiulowe patki zapewniają lepsze podtrzymanie.

59,90 zł

Stringi z koronki z ozdobnym węzłem z satyny i satynowym pasem z regulacją po obu stronach. Klin wewnętrzny z czystej bawełny.

30,00 zł

Figi ze średnim stanem z lekko elastycznej bawełny. W talii wygodna gumka zadowoli każdą kobietę której zależy na komforcie noszenia.

30,00 zł

Figi wykonane z miękkiej i lekkiej naturalnej bawełny. Idealne dla kobiet poszukujących codziennej wygody.

59,90 zł

Klasyczne majtki z siateczki w kropki w kontrastowym kolorze. Brzegi z ozdobną koronką. Klin: 100% bawełny.

45,00 zł

Bezszwowe figi culotte z koronki ozdobione kokardką na środku. Idealne dla kobiet którym każdego dnia zależy na zmysłowym i wyrafinowanym wyglądzie.

45,00 zł

69,90 zł

Majtki motylki o brazylijskim kroju z wykonane z dwukolorowej koronki przód z satyny. Klin wewnętrzny z czystej bawełny.

169,90 zł

Biustonosz Monica z koronki. Miseczki push-up ozdobny węzeł z satyny na środku. Regulacja tyłu i ramiączek.

69,90 zł

Majtki z kwiecistej koronki. Klin: 100% bawełny.

69,90 zł

Figi z koronki z ozdobnymi detalami z brokatem. Klin: 100% bawełny.

69,90 zł

Figi z laminowanej mikrofibry ze wstawkami z koronki. Klin: 100% bawełny.

69,90 zł

Figi ozdobione aksamitną siateczką w groszki i koronkowymi detalami Klin wewnętrzny z bawełny 100%.

45,00 zł

Figi z koronki z niskim stanem z ozdobną kokardką. Idealne dla osób szukających seksownej i zmysłowej bielizny na co dzień. <br>Azzurro - 010 jest kolorem dostępnym wyłącznie w sprzedaży on-line.

114,90 zł

Biustonosz Silvia z mikrofibry ultralight ze stopniowanym wypełnieniem i miseczkami soft touch które wykończone są bez zastosowania gumki i szwów. Wnętrze miseczki wykonane jest z bawełny. Biustonosz posiada regulowane zapinanie na dwie haftki w tylnej części. Ramiączka są regulowane. Model miękki i wygodny idealny na co dzień.

169,90 zł

Biustonosz Mia z laminowanej mikrofibry. Miseczki super push-up głęboki dekolt w serek koronka pod biustem. Regulacja tyłu i ramiączek.

149,90 zł

Biustonosz z laminowanej mikrofibry. Trójkątne usztywnione miseczki. Dekolt z ozdobną koronką. Regulacja tyłu i ramiączek.

169,90 zł

Koronkowy biustonosz opaska z głębokim dekoltem i lekko usztywnionymi miseczkami Laura bez fiszbin. Wypełnienie miseczek i obwód pod biustem tworzą strukturę techniczną która dyskretnie podtrzymuje piersi. Wyściełana cienką warstwą silikonu część pod biustem i zapięcie z tyłu na potrójne haftki zapewniają optymalne podtrzymanie bez ramiączek.

179,90 zł

Biustonosz gorsetowy Gioia z koronki. Mocno usztywnione miseczki bez fiszbin. Pod biustem ozdobny panel z połyskującej tkaniny z cyrkoniami. Odpinane ramiączka. Regulacja tyłu i ramiączek.

149,90 zł

Biustonosz Carioca z koronki. Usztywnione miseczki z fiszbinami. Połyskujące ramiączka z ozdobnymi cyrkoniami. Regulacja tyłu i ramiączek.

149,90 zł

Biustonosz balkonetka Elena z lekko usztywnionymi miseczkami z koronki wykończony ozdobnym węzłem na środku. Głęboki dekolt. Regulacja tyłu i ramiączek.

134,90 zł

Balkonetka Mara w kształcie trójkąta bez fiszbin. Koronkowe miseczki od wewnątrz wykończone miękkim materiałem zostały tak wyprofilowane by zagwarantować doskonałe podtrzymanie. Obwód wzmocniony tiulem umożliwia lepsze dopasowanie. Wygodne miękkie w dotyku ramiączka posiadają możliwość regulacji na całej długości ich szerokość uzależniona jest od rozmiaru biustonosza gwarantujący tym samym optymalne podtrzymanie. Regulowany obwód.

134,90 zł

Miękka balkonetka Clara bez usztywnienia z fiszbinami. Koronkowe mieseczki zostały tak wyprofilowane by podtrzymywać i modelować także większy biust. Obwód wzmocniony tiulem w celu lepszego dopasowania. Wygodne miękkie w dotyku ramiączka posiadają możliwość regulacji na całej długości ich szerokość uzależniona jest od rozmiaru biustonosza gwarantujący tym samym optymalne podtrzymanie. Regulowany obwód.

59,90 zł

Figi brazylijskie z kwiecistej koronki. Klin: 100% bawełny.

59,90 zł

Figi brazylijskie z koronki z ozdobnymi detalami z brokatem. Klin: 100% bawełny.

59,90 zł

Figi brazylijskie z laminowanej mikrofibry ze wstawkami z koronki. Klin: 100% bawełny.

59,90 zł

Delikatne figi brazylijskie ze stretchem. Na górze ozdobna falbanka z koronki z tyłu węzeł z satyny. Klin wewnętrzny z czystej bawełny.

59,90 zł

Figi brazylijskie z połyskującej tkaniny i przezroczystej siateczki. Klin: 100% bawełny.

45,00 zł

Brazyliany z bardzo niskim stanem z koronki Lycra® Lace i mikrofibry. Idealne dla kobiet poszukujących bardzo seksownej i minimalistycznej bielizny. Niewidoczne pod ubraniem dzięki bezszwowemu wykończeniu. Wkładka wewnętrzna jest wykonana ze 100% bawełny.

114,90 zł

Profilowany biustonosz trójkąt Lara z naturalnej bawełny z której wykonana jest też przednia część ramiączek natomiast w ich tylnej regulowanej części obecna jest gumka. Dodatkowe haczyki dają możliwość spięcia ramiączek na plecach.

149,90 zł

Niewyściełany trójkątny biustonosz bez fiszbin ozdobiony aksamitną siateczką w groszki koronkowymi detalami na brzegach i satynowymi ramiączkami. Regulacja tyłu i ramiączek.

179,90 zł

Jedwabny biustonosz super push-up z miseczkami Mia z głębokim dekoltem w szpic. Idealny dla kobiet które chcą wizualnie powiększyć piersi i którym zależny na kobiecym i eleganckim wyglądzie. Regulowane ramiączka i obwód pod biustem.

89,90 zł

Biustonosz push up Bellissima z bezszwowymi usztywnianymi miseczkami na fiszbinie. Wykonany z ultra cienkiej mikrofibry miseczki od wewnątrz wykończone są bawełną. Podtrzymuje biust podkreślając jego naturalny kształt. Szersza część obwodowa i ramiączka przy większych rozmiarach.

149,90 zł

Biustonosz trójkąt nieusztywniany i bez fiszbin z dwukolorowej koronki. Posiada regulowane ramiączka.

169,90 zł

Biustonosz Mia z miseczkami super push-up i głębokim dekoltem w serek. Wykonany z żakardowego aksamitu i wykończony frędzlami pod biustem. Regulacja tyłu i ramiączek.

114,90 zł

Koronkowy biustonosz z trójkątnymi lekko usztywnionymi i podszytymi bawełną miseczkami Tiziana bez fiszbin. Idealny dla kobiet które poszukują złotego środka między lekkim podtrzymaniem i usztywnianymi miseczkami które zapewniają młodzieńczy wygląd. Regulowane ramiączka i obwód pod biustem.

59,90 zł

Eleganckie majtki wykonane z ozdobnej dwukolorowej koronki. Klin wewnętrzny z czystej bawełny.

149,90 zł

Biustonosz balkonetka Sofia z usztywnionymi miseczkami z ozdobną wstawką z koronki. Wykonany z modalu z nadrukiem w kratę Księcia Walii. Regulacja tyłu i ramiączek.

169,90 zł

Usztywniony biustonosz Sofia balkonetka z koronki w dwóch kontrastowych odcieniach. Miseczki wyściełane bawełną. Z tyłu zapięcie na haftkę z regulacją. Podkreśla dekolt i zapewnia doskonałe podtrzymanie.

219,90 zł

Biustonosz Mina o kroju balkonetka wykonany z kwiecistej koronki z bawełnianą podszewką. Fiszbiny zapewniają lepsze dopasowanie. Regulacja tyłu i ramiączek.

179,90 zł

Biustonosz gorsetowy Giada z usztywnionymi miseczkami. Wykonany z żakardowego aksamitu z ozdobnymi frędzlami. Obwód pod biustem z silikonem. Odpinane ramiączka. Regulacja tyłu i ramiączek.

179,90 zł

Biustonosz Sofia balkonetka z koronki i satyny. Lekko usztywniane miseczkami z fiszbinami. Ozdobny pasek pod biustem. Duże rozmiary mają głębsze wycięcie na plecach i szersze ramiączka aby zapewnić idealne dopasowanie. Regulacja tyłu i ramiączek.

45,00 zł

Figi z bawełny ozdobione delikatną falbanką z koronki oraz kokardką. Idealne dla osób szukających prostej romantycznej i wygodnej bielizny.

45,00 zł

Wysokie figi culotte z przezroczystej koronki z ozdobną kokardą na środku i miękką gumką w talii.

45,00 zł

Figi z koronki z ozdobną kokardką. Idealne dla osób szukających seksownej i zmysłowej bielizny na co dzień.

45,00 zł

Bezszwowe obniżone figi brazylijskie wykonane z koronki i ozdobione kokardką na środku. Idealne dla kobiet którym każdego dnia zależy na zmysłowym i wyrafinowanym wyglądzie.

45,00 zł

Brazyliany z mikrofibry z surowo wykończonymi krawędziami. Wysoki stan bezszwowy krój po bokach sprawia że są bardzo wygodne i niewidoczne nawet pod obcisłym ubraniem.

30,00 zł

Brazyliany wykonane z miękkiej i lekkiej naturalnej bawełny. Idealne dla kobiet poszukujących codziennej wygody.

149,90 zł

Biustonosz z trójkątnymi nieusztywnionymi miseczkami z satyny z nadrukiem w paski zebry. Zdobienia z koronki na miseczkach i pod biustem. Regulacja tyłu i ramiączek.

134,90 zł

Biustonosz push-up Monica z usztywnieniem miseczkami od wewnątrz wykończonymi bawełną i regulowanymi ramiączkami. Ten model jest szczególnie polecany do głębokich dekoltów.

169,90 zł

Biustonosz Sofia balkonetka z usztywnionymi miseczkami. Wykonany z koronki z nadrukiem w kratę tartan. Regulacja tyłu i ramiączek.

59,90 zł

Figi brazylijskie z siateczki w kropki w kontrastowym kolorze. Brzegi z ozdobną koronką. Klin: 100% bawełny.

59,90 zł

Figi brazylijskie z delikatnej elastycznej koronki z ozdobną kokardą na środku. Klin wewnętrzny: 100% bawełny.

59,90 zł

Figi brazylijskie z koronki w dwóch kontrastowych odcieniach z ozdobną falbanką z kwiecistej koronki. Klin: 100% bawełny.

45,00 zł

Wycięte laserowo brazyliany z mikrofibry i koronki. Fason z bezszwowym przodem zapewnia wygodę i sprawia że są niewidoczne pod ubraniem. <br>Wersja w kolorze niebieskim - 010 jest dostępna tylko online.

179,90 zł

Biustonosz gorsetowy Giada z satyny i połyskującej tkaniny. Usztywnione miseczki. Odpinane ramiączka. Regulacja tyłu i ramiączek.

169,90 zł

Koronkowy biustonosz balkonetka z nieusztywnionymi podszytymi bawełną miseczkami Irina z ozdobną kokardką na środku. Ramiączka regulowane. Podkreśla piersi zapewniając im podtrzymanie oraz zmysłowy i wyrafinowany wygląd.

169,90 zł

Biustonosz balkonetka z usztywnianymi miseczkami Giorgia z fiszbinami wykonany z koronki Lycra® Lace. Wnętrze miseczki jest podszyte miękką w dotyku tkaniną. Idealnie nadaje się do zmysłowych stylizacji z głębokim dekoltem w szpic.

69,90 zł

Eleganckie figi brazylijskie z koronki wykończone ozdobnym węzłem z satyny z tyłu. Klin wewnętrzny z czystej bawełny.

45,00 zł

Bokserki z wysokim stanem wykonane z delikatnej koronki. Nie posiadają gumek iprzeszyć wokół otworów na nogi zapewniający tym samym komfort noszenia. Wewnętrzna wkładka 100% bawełny.

169,90 zł

Koronkowy biustonosz super push-up z miseczkami Mia z głębokim dekoltem w szpic. Idealny aby wizualnie powiększyć piersi. Regulowane ramiączka i obwód pod biustem.

149,90 zł

Biustonosz Bellissima z siateczki w kropki w kontrastowym kolorze. Brzegi z ozdobną koronką. Lekko usztywnione miseczki. Z tyłu ozdobny motyw z siateczki w kropki i koronki. Zapięcie z przodu. Regulowane ramiączka.

149,90 zł

Biustonosz Silvia z koronki w dwóch kontrastowych odcieniach. Lekko usztywnione wyprofilowane miseczki z wyściółką z miękkiej bawełny. Z tyłu regulowane zapięcie na podwójną haftkę. Ramiączka z regulacją.

134,90 zł

Biustonosz typu opaska Giada z mikrofibry ultra light z usztywnianą miseczką. Część obwodowa podszyta delikatnym silikonowym paskiem zapewniającym idealne przyleganie. Ramiączka są odpinane. Idealny dla kobiet szukających bisutonosza który zbiera piersi.

114,90 zł

Nieusztywniany koronkowy biustonosz Daniela z haftowanymi falbankami. W dużych rozmiarach obwód pod biustem jest wyżej położony a ramiączka są różnej długości co zwiększa komfort noszenia. Regulowane ramiączka i obwód pod biustem.

69,90 zł

Majtki motylki o brazylijskim kroju. Wykonane z modalu z nadrukiem w kratę Księcia Walii i wykończone ozdobną koronką. Klin wewnętrzny z czystej bawełny.

30,00 zł

Brazyliany wykonane z elastycznej bezszwowej bawełny. Brak szwów sprawia że są bardzo komfortowe i idealne dla kobiet które poszukują bielizny niewidocznej nawet pod przylegającym ubraniem. Wkładka wewnętrzna z bawełny została umieszczona bezszwowo.

269,90 zł

Biustonosz bralette Iris koronkowe profilowane miseczki od wewnątrz wykończone bawełną. Fiszbiny i konstrukcja miseczek idealnie obejmują biust. Głęboki dekolt. Ramiączka ozdobione koronką posiadają możliwość regulacji w części tylnej. Szeroki obwód wykonany z koronki i wzmocniony tiulem w celu lepszego dopasowania. Regulowany obwód.

30,00 zł

Stringi z koronki Lycra® Lace ozdobione delikatną elastyczną wstawką po bokach i kokardą na środku. Idealne dla kobiet którym zależy na zmysłowym wyglądzie i niewidocznej bieliźnie.

45,00 zł

Majtki motylki z koronki z ozdobną kokardą na przodzie.

169,90 zł

Biustonosz Sofia z koronki. Lekko usztywnione miseczki z fiszbinami. Połyskujące ramiączka z ozdobnymi cyrkoniami. Regulacja tyłu i ramiączek.

114,90 zł

Biustonosz super push-up Simona z mikrofibry extra-light. Miseczki są od wewnątrz wykończone bawełną ze stopniowanym wyjątkowo miękkim i komfortowym wypełnieniem. Podnosi biust powiększając go o jeden rozmiar i zapewnia zapierający dech efekt!

169,90 zł

Biustonosz Mia z satyny i połyskującej tkaniny. Miseczki super push-up głęboki dekolt w serek. Regulacja tyłu i ramiączek.

45,00 zł

Figi brazylijskie z bawełny i koronki z ozdobną kokardą na środku. Klin wewnętrzny: 100% bawełny.

134,90 zł

Biustonosz push-up Monica opaska z mikrofibry. Miseczki są od wewnątrz wykończone bawełną. Część obwodowa została pokryta warstwą silikonu aby zapewnić doskonałe przyleganie. Ramiączka są odpinane i regulowane w tylnej części dzięki specjalnej konstrukcji pasa obwodowego. Model jest szczególnie polecany do głębokich dekoltów.

169,90 zł

Biustonosz Sofia balkonetka z laminowanej mikrofibry. Lekko usztywnione miseczki z fiszbinami. Ozdobne detale z brokatem. Duże rozmiary mają głębsze wycięcie na plecach i szersze ramiączka aby zapewnić idealne dopasowanie. Regulacja tyłu i ramiączek.

134,90 zł

Biustonosz balkonetka z lekko usztywnianymi miseczkami Elena z fiszbinami wykonany z koronki Lycra® Lace. Miseczki podszyte bawełną. Idealnie nadaje się do zmysłowych stylizacji z głębokim dekoltem w szpic. W rozmiarze 0C i 0D jest dostępny tylko online.

149,90 zł

Biustonosz z koronki z ozdobnymi detalami z brokatem. Trójkątne nieusztywnione miseczki bez fiszbin. Regulacja tyłu i ramiączek.

30,00 zł

Figi z mikrofibry wygodne i komfortowe. Idealne dla kobiet które poszukują bielizny basic.

149,90 zł

Biustonosz bezfiszbinowy Gioia z ozdobnymi detalami z brokatem. Bezszwowy fason z miękkimi wyprofilowanymi miseczkami z wypełnieniem ostatniej generacji. Głęboki dekolt. Regulacja tyłu i ramiączek.

134,90 zł

Koronkowy biustonosz push-up z mocno usztywnianymi podszytymi bawełną miseczkami Gioia bez fiszbin. Wykonany z koronki Lycra® Lace. Innowacyjne miękkie wypełnienie sprawia że miseczka otula piersi zapewniając ich podtrzymanie i komfort noszenia. Obwód pod biustem z koronki regulowane ramiączka. Podkreśla piersi nadając im niesamowitych kształtów.

169,90 zł

Biustonosz Irina balkonetka z koronki z ozdobną nitką lureksową. Lekko usztywnione miseczki. Satynowe wstawki w kontrastowym kolorze. Regulacja tyłu i ramiączek.

45,00 zł

Brazyliany w całości wykonane z koronki ozdobione kokardą na środku. Bezszwowe wykończenie krawędzi z tyłu zapewnia maksymalną wygodę. Idealne dla kobiet które nawet na co dzień chcą wyglądać elegancko i zmysłowo.

45,00 zł

Brazyliany z mikrofibry i koronki Lycra® Lace ozdobione kokardą na środku. Zmysłowy wyrafinowany fason niewidoczny pod ubraniem idealne dla kobiet które chcą podkreślić swoją kobiecość. <br>Wersja w kolorze niebieskim - 010 jest dostępna tylko online.

89,90 zł

Figi brazylijskie z koronki z odpinanymi podwiązkami. Klin wewnętrzny z czystej bawełny.

45,00 zł

Koronkowe brazyliany z kokardką. Bezszwowe obszycie zapewnia większy komfort. Idealny dla osób poszukujących elegancji i kobiecości na co dzień.

114,90 zł

Koronkowy biustonosz push-up z lekko usztywnionymi podszytymi bawełną miseczkami Bellissima z fiszbinami. W dużych rozmiarach ramiączka zostały wyprofilowane tak aby zapewnić maksymalną wygodę. Idealny dla kobiet którym zależy na naturalnym kształcie i lekkim podtrzymaniu.

169,90 zł

Biustonosz balkonetka z pół-usztywnionymi podszytymi bawełną miseczkami Eleonora z koronki Lycra® Lace z fiszbinami. Pod biustem wykończony ozdobną falbanką która nadaje mu wyglądu braletki. Ramiączka i obwód pod biustem regulowane. Idealnie nadaje się do zmysłowych stylizacji z głębokim dekoltem w szpic. Wersja w kolorze niebieskim - 010 jest dostępna tylko online.

134,90 zł

Lekko usztywniany biustonosz balkonetka z podszytymi bawełną miseczkami Sofia. Wykonany z koronki Lycra® Lace z fiszbinami. W dużych rozmiarach obwód pod biustem jest wyżej położony a regulowane ramiączka są różnej długości co zwiększa komfort noszenia. Podkreśla i podtrzymuje piersi nadając im zmysłowego i wyrafinowanego wyglądu. Wersja w kolorze niebieskim - 010 oraz rozmiar 0C i 0D są dostępne tylko online.

169,90 zł

Biustonosz balkonetka typu bralette Eleonora częściowo usztywniana z koronki Lycra® Lace. Jest ozdobiona koronkową falbanką w części obwodowej. Ramiączka i część obwodowa są regulowane. Miseczka jest od wewnątrz wykończona bawełną. Idealny biustonosz do noszenia do dekoltów w kształcie V także głębokich. Nadaje stylizacji zmysłowego charakteru. <br>Azzurro - 010 jest kolorem dostępnym wyłącznie w sprzedaży on-line.

134,90 zł

Biustonosz balkonetka Elena częściowo usztywniany z koronki Lycra® Lace. Miseczki są od wewnątrz wykończone bawełną. Idealny do dekoltów w kształcie V także głębokich. Zapewnia zmysłowy efekt.

169,90 zł

Push-up Irina lekko usztywniana z miseczką od wewnątrz wykończoną bawełną. Ramiączka są regulowane. Podkreśla dekolt zapewniając idealne podtrzymanie.

169,90 zł

Biustonosz balkonetka z usztywnionymi miseczkami Sofia z satyny z nadrukiem w paski zebry i ozdobną koronką pod biustem. Miseczki z bawełnianą podszewką. Duże rozmiary mają głębsze wycięcie na plecach i szersze ramiączka aby zapewnić idealne dopasowanie. Regulacja tyłu i ramiączek.

169,90 zł

Biustonosz balkonetka z usztywnionymi miseczkami Sofia wykonany z siateczki w haftowane kwiaty i wykończony miękką mikrofibrą z połyskującymi wstawkami. Duże rozmiary mają głębsze wycięcie na plecach i szersze ramiączka aby zapewnić idealne dopasowanie. Regulacja tyłu i ramiączek.

45,00 zł

Figi ze średnim stanem z bawełny i koronki Lycra® Lace z ozdobną kokardą na środku. Krawędzie wykończone koronkową falbanką. Idealne dla kobiet które cenią sobie wygodę i romantyzm.