Czy spacery są bezpieczne w czasie kwarantanny? Raport WHO potwierdza fakty i mity o koronawirusie

Koronawirus: fakty i mity. Co o nim wiemy?

Czy spacery są bezpieczne w czasie kwarantanny?

Według chińskich badaczy, na których obserwacjach opierają się naukowcy opracowujący raport WHO, koronawirus znajduje się w skażonym powietrzu przez 30 minut (badania były prowadzone w autobusie) a jego zasięg wynosi nawet 4–5 metrów. To ogromna zmiana, bo jak dotąd za bezpieczny dystans od osoby, która może być zakażona, uznawano 1,5 metra. Oznacza to, że jeśli decydujemy się na spacer, to powinniśmy zachować jeszcze większe odległości. To istotne założenie, bo patogeny poruszają się wraz z naturalnym ruchem powietrza np. wiatrem.