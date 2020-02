Czy warto kupować mieszkania od dewelopera? Poradnik

Nowoczesne budownictwo to różnorodność

Nowoczesne budownictwo stawia na różnorodność i oryginalność. Niegdyś bloki budowane były w bardzo zbliżony do siebie sposób, dlatego niejednokrotnie możemy zauważyć osiedla i dzielnice pełne identycznych wieżowców z wielkiej płyty. Obecnie sytuacja ta jest zdecydowanie inna. Mieszkania od dewelopera to nie tylko beton! Budynki stawiane są teraz z użyciem o wiele bardziej nowoczesnych i wytrzymałych materiałów.

Atrakcyjna lokalizacja mieszkań od dewelopera

Zarówno w dużych, jak i mniejszych miastach i miejscowościach, deweloperzy dbają o to, by budynki zlokalizowane były w jak najlepszej lokalizacji. Przykładem są apartamenty na Starej Ochocie, które powstają bardzo blisko centrum. W trosce o jak najwyższy komfort lokatorów, deweloperzy wybierają miejsca, które zapewniają szybkie i bezproblemowe przemieszczanie się, tak aby zminimalizować kłopoty z podróżowaniem autobusami, tramwajami i innymi środkami komunikacji miejskiej. W planach inwestycyjnych uwzględnia się też takie lokalizacje, które zapewniają łatwy dostęp do terenów zielonych.

Bezpieczeństwo lokali mieszkalnych z rynku pierwotnego

Obecnie wielu deweloperów decyduje się na budowę lokali, które nie mają instalacji gazowych. Uznawane są one za zdecydowanie bezpieczniejsze. To, co wyróżnia nowoczesne osiedla to również fakt, że w ogromnej większości są one zamykane oraz monitorowane. Bardzo często objęte są również całodobową opieką ochrony bądź stróża. To zdecydowanie podnosi poziom bezpieczeństwa, minimalizuje ryzyko włamań, kradzieży rowerów i innych wartościowych przedmiotów z klatek schodowych czy skwerów.

Estetyka wykonania i aranżacji przestrzeni wokół

Mieszkania od dewelopera są budowane z myślą o walorach estetycznych. Kwestia ta dotyczy zarówno samych lokali mieszkalnych, jak i przestrzeni wokół bloków. Zamykane podwórka posiadają siłownie, place zabaw, stoły do ping-ponga, eleganckie ławki, stoliki. To wszystko sprawia, że dzieci zyskują bezpieczną i atrakcyjną przestrzeń do zabawy, a sąsiedzi chętniej spotykają się poza domem, na świeżym powietrzu. To zdecydowanie sprzyja nawiązywaniu kontaktów!

Jak widać, zakup mieszkania od dewelopera ma bardzo wiele zalet. Wymienione w artykule korzyści są tylko kroplą w morzu tego, co zyskują osoby, które decydują się na zakup tego typu lokalu mieszkaniowego. Naturalnie nie można nie wspomnieć także i o wadach, np. niektórzy twierdzą, że tego typu osiedla nie mają „klimatu” lub „charakteru”, jednak zdecydowanie warto przyjrzeć się tego typu ofertom i samodzielnie wyciągnąć wnioski.