Czytnik twarzy – innowacje w drzwiach zewnętrznych

Nowoczesne technologie na stałe wkroczyły do naszego życia – trudno dziś wyobrazić sobie dzień bez laptopa, iPhona czy tableta. Innowacje stanowią również o rozwoju różnorodnych dziedzin, w tym także architektury. Tradycyjne klucze zastępowane są przez coraz bardziej nowoczesne rozwiązania: wielofunkcyjne piloty, klawiatury numeryczne, czytniki linii papilarnych. W niedalekiej przyszłości nawet zwykłe drzwi nie będą już takie same. Dzięki nowoczesnym technologiom powoli możemy zacząć zapominać o kluczach. Na pierwszy plan wysuwają się systemy rozpoznawania twarzy i to do nich należy przyszłość.

PARMAX udowadniał już, że takie technologie, jak czytniki linii papilarnych czy klawiatury numeryczne, mogą zostać wykorzystane również w drzwiach zewnętrznych i gwarantować ich właścicielom coś bezcennego – bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. Warto wspomnieć, że drzwi PARMAX mogą być wyposażone również w funkcję bezdotykowego otwierania za pomocą smartfona czy karty. W tym roku PARMAX poszedł o krok dalej. Jako pierwszy producent drzwi zewnętrznych w Polsce wprowadził skaner twarzy.

Wysoka jakość materiału i wykonania, przemyślana konstrukcja, zabezpieczenia mechaniczne (bolce przeciwwyważeniowe) gwarantują, że intruz nie wejdzie niezauważony. Każde drzwi można pokonać, używając siły, ale sztuka polega na tym, żeby nie można było tego zrobić, nie zwracając na siebie uwagi, żeby ochrona lub policjanci mieli szansę pojawić się na miejscu, zanim drzwi ustąpią. W firmie PARMAX zaprojektowano i wykonano drzwi spełniające wysokie wymagania pod względem bezpieczeństwa i estetyki.

Kiedy zabezpieczenia stają się kłopotliwe

Kontrola dostępu ma jednak drugą stronę: osoby uprawnione nie powinny doświadczać utrudnień związanych z kontrolą dostępu. Jeśli proces otwierania drzwi jest czasochłonny, wymaga wyjmowania kluczy albo karty identyfikacyjnej, rośnie ryzyko, że pracownicy (albo domownicy) postanowią sabotować zabezpieczenia, na przykład nie domykając drzwi. To, co z pozoru nie powinno sprawiać kłopotu (przyłożenie karty trwa kilka sekund), w rzeczywistości bywa uciążliwe, jeśli przez drzwi trzeba przejść wiele razy w ciągu dnia albo nawet w ciągu każdej godziny pracy.

Pokaż twarz

PARMAX postawił na jedną z najnowocześniejszych technik dostępnych na rynku: identyfikację twarzy. Pierwszym produktem wyposażonym w ten rodzaj zabezpieczenia są drzwi dębowe Top Design GLASS całoszklane zabudowywane z dwiema dostawkami Glass.

System składa się z dwóch warstw, sprzętowej i programowej. Warstwa sprzętowa to dwa moduły: oświetlacz i kamera. Pierwszy pokrywa badaną twarz 30 tysiącami punktów świetlnych. Wykorzystywane jest w tym celu promieniowanie podczerwone, więc postronni obserwatorzy niczego nie zauważą. Światło odbite od powierzchni twarzy trafia do kamery, jest zamieniane na sygnał cyfrowy. Dalszą obróbką zajmuje się oprogramowanie.

Algorytm sprawdza odległości pomiędzy podczerwonymi znacznikami i w ten sposób rozpoznaje kształt twarzy. Podczas pierwszej analizy twarzy towarzyszącej przyznaniu dostępu do pomieszczenia system zapamiętuje tak wiele cech charakterystycznych, że później potrafi rozpoznać osobę mimo zmiany wyglądu twarzy. Nie zwiedzie go makijaż, okulary, niewielkie opatrunki, zarost, opalenizna. Na nic zda się również umieszczenie przed czujnikiem naturalnej wielkości zdjęcia osoby upoważnionej do wejścia, silikonowej maski ani innych podobnych wynalazków. Osoba, która chce przejść przez drzwi, nie musi przyjmować sztucznego wyrazu twarzy. Może się uśmiechać, smucić, może być zdenerwowana albo odprężona. Emocje odzwierciedlone w wyglądzie twarzy nie zmniejszają skuteczności systemu.

Połączenie obu warstw, sprzętu i oprogramowania, ma jeszcze jedną zaletę. Oświetlacz i kamera są stosunkowo proste i będą skuteczne przez długi czas. Jeśli pojawią się doniesienia o błędach konstrukcyjnych albo ewentualnych sposobach obejściach zabezpieczenia, to wystarczająco skutecznym rozwiązaniem będzie aktualizacja oprogramowania. Nikt nie będzie musiał demontować urządzenia, odsyłać go do producenta albo kupować nowego. Poziom bezpieczeństwa zwiększy się po zainstalowaniu poprawki udostępnionej przez producenta.

Taką wygodą nie może pochwalić się większość tradycyjnych zabezpieczeń, zwłaszcza opartych na tradycyjnych wkładkach bębnowych. Zdarzały się przypadki kompromitacji zamków, zwłaszcza tzw. systemowych, z kluczem – matką. Wyciek informacji o kształcie klucza serwisowego otwierającego wszystkie zamki konkretnej serii produkcyjnej zmuszał instalatorów i dystrybutorów do wdrażania kosztownych działań, głównie masowej akcji wymiany wkładek w zamkach.

PARMAX kreuje trendy

Firma PARMAX, która od lat na polskim kreuje trendy nowoczesnych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa w drzwiach zewnętrznych, przedstawiła drzwi z nowatorskim zastosowaniem systemu otwierania drzwi za pomocą czytnika twarzy w 2019 r. Pierwszym modelem, w którym zaimplementowano skaner twarzy, są drzwi dębowe Top Design GLASS całoszklane, z dwiema dostawkami Glass – w tym przypadku czytnik twarzy znajduje się na skrzydle. Dodatkowe zastosowane zabezpieczenia to zamek listowy automatic 3-punktowy, długa listwa zaczepowa zamka, która zwiększa ochronę przed włamaniem, a także zaczepy antywyważeniowe.

Wygoda i szybkość

Identyfikacja twarzy jest wygodna: proces skanowania i porównywania z zapamiętanymi wzorcami trwa bardzo krótko: osoby wchodzące do pomieszczenia nie muszą przykładać palców do czytnika (jak w przypadku linii papilarnych) ani oka do skanera siatkówki. Wejście przebiega i wygląda z zewnątrz tak, jakby gospodarz przez krótką chwilę obserwował pukającego przez wizjer. Urządzenie jest wyposażone w kamery z technologią night vision (widzenia nocnego), więc nie ma także problemów z późnym wracaniem do domu. Proces rozpoznawania twarzy trwa niecałą sekundę.

Wiele powszechnie używanych kart bezdotykowych nie ma wystarczająco skutecznych zabezpieczeń przed kopiowaniem, a tym samym przed przekazaniem duplikatu intruzowi.

To samo należy powiedzieć o tradycyjnych kluczach. Ograniczony dostęp do surowych kluczy nie jest wystarczającą przeszkodą dla przestępców, którzy potrafią zdobyć prawie wszystko. Zresztą, przecież z każdym miesiącem rośnie dostępność druku 3D.

Przyszłość

Wiele wskazuje na to, że systemy identyfikacji biometrycznej zdominują rynek zabezpieczeń, a wśród nich poczesne miejsce zajmie rozpoznawanie twarzy. Najbardziej naturalna, bezinwazyjna, a jednocześnie niesłychanie skuteczna metoda identyfikacji osób.

Czytnik twarzy:

· Czujnik biometryczny wykorzystuje oświetlenie IR i działa w ciemności.

· Zastrzeżona technologia 2.5D nie może zostać sfałszowana przez zdjęcia.

· Opcjonalnie dostępna jest opatentowana technologia skanowania 3D oparta na projekcji pasków IR lub widzenie stereo.

· Technologia 2.5D lub 3D służy do odróżnienia prawdziwych twarzy od zdjęć. Identyfikacja twarzy oparta jest na analizie tekstury za pomocą algorytmów opartych na modelu

lub sieci neuronowej.

Oczekuje się, że rozpoznawanie twarzy będzie dominującą technologią biometryczną w przyszłości, dzięki dyskretnej obsłudze i wysokiemu poziomowi bezpieczeństwa, szczególnie w połączeniu z 3D.

Autor: Piotr Kołaczek

Fot. Krzysztof Kusiak