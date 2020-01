Darmowa komunikacja miejska dla mieszkańców Białołęki. Inne dzielnice będą zazdrościć?

W uzasadnianiu Filip Pelca podaje, że Warszawa ma jeden z najwyższych współczynników aut przypadających na liczbę mieszkańców w Europie, dlatego zachęcanie mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej powinno być naszym priorytetem. Szacunkowy koszt realizacji projektu to ponad 780 tysięcy złotych.

Czy ten projekt jest potrzebny?

Sam pomysł jest bardzo dobry, bo prawdą jest, że coraz więcej osób powinno korzystać z komunikacji miejskiej. Pytanie tylko, jak miałoby to wyglądać w rzeczywistości? Jeśli mieszkaniec Białołęki będzie dojeżdżał do pracy na Mokotów to i tak będzie musiał kupić bilet, bo projekt obejmuje darmowe autobusy i tramwaje, które kursują w dzielnicy. Kto zatem mógłby z tego skorzystać? Uczniowie i tak jeżdżą za darmo, a osób jednocześnie mieszkających i pracujących na Białołęce jest raczej niewiele. Projekt jest zatem nie do końca dopracowany, a inne dzielnice nie miałyby czego zazdrościć. Niecałe 800 tysięcy z pewnością można by przeznaczyć na jakiś inny cel.