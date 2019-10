Darmowa komunikacja miejska dla nowej grupy? 7-latkowie z odroczonym obowiązkiem szkolnym mają kłopot

Teoretycznie dziecko osiągnęło już wiek szkolny, jednak nie posiada ważnej legitymacji szkolnej uprawniającej do otrzymania ulgi i nie otrzyma karty do darmowych przejazdów. Kłopot dotyka rodziców tej grupy.

Co jednak z dziećmi, które rocznikowo tracą uprawnienia do darmowych przejazdów, a ich obowiązkowej szkolny został odroczony? Taka decyzja jest wydawana na podstawie opinii porady psychologiczno-pedagogicznej.

Radni zwracają się z pytaniem do ratusza o przepisy, na podstawie których takie dzieci powinny poruszać się bezpłatnie komunikacją miejską w stolicy. Wydaje się, że najprostszym rozwiązaniem będzie rozszerzenie o dodatkową grupę osób uprawnionych do darmowych przejazdów.

W ostatnim czasie do tego grona mieli dołączyć licealiści, jednak miasto uznało, że będzie to zbyt kosztowne rozwiązanie i jego realizacja została wstrzymana. Niewykluczone, że temat w przyszłości wróci, jednak ratusz musi liczyć się z mniejszymi wpływami do budżetu z powodu zwolnienia z podatku PIT osób do 26. roku życia. To sprawiło, że w ostatnim czasie nad sporą ilością inwestycji oraz programów obciążających miejski budżet, pojawia się znak zapytania.