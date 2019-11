Darmowa komunikacja miejska w Warszawie? Radni odrzucą pomysł Stowarzyszenia dla Polski

Taksówki w Warszawie są najtańsze w całym kraju. Na świecie stolica Polski też wypada bardzo ekonomicznie

Taksówki w Warszawie jedne z najtańszych na świecie, ale tylko pod warunkiem, że podróżujemy nimi z lotniska do centrum miasta. Warszawa zaliczana jest do grupy miast z najtańszymi taksówkami na świecie. Jest także bezkonkurencyjna we wszystkich miastach Polski, które posiadają l...