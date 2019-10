Darmowe badania dla kobiet w ciąży i rozmowy z ekspertami. Białołęka zaprasza

Wydarzenie dla przyszłych mam na Białołęce

Organizatorzy akcji "Szczęśliwe Dziecko, Szczęśliwa Mama 2019" zapraszają przyszłe mamy na spotkanie w Galerii Północnej. W nadchodzący weekend, 25 i 26 października kobiety w ciąży będą mogły wykonać darmowe badanie USG, które umożliwia ocenę rozwoju płodu. Będzie również możliwość wykonania USG 4D, które pozwala "podejrzeć" dziecko w brzuchu mamy.

Ale to nie wszystko. Kobiety w ciąży i młode mamy będą miały szansę skonsultować się ze specjalistą. Eksperci udzielą porad m.in. w kwestii przygotowania do porodu, karmienia piersią, pielęgnacji niemowląt i małych dzieci, właściwej diety kobiety w ciąży i mamy karmiącej, pozyskiwania i przechowywania komórek macierzystych krwi pępowinowej, które w razie potrzeby będą służyć zdrowiu dziecka lub w przypadku zgodności genetycznej - innym członkom rodziny oraz powracania do formy po porodzie. Na potrzeby badań w Galerii Północnej powstaną dwa gabinety wyposażone w aparaty USG i niezbędny sprzęt.