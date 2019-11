Darmowe badania genetyczne na osiemnastkę? Warszawa chce rewolucji w walce z rakiem

– Opieramy się na możliwości przeczytania, czyli sekwencjonowania literka po literce, całego genu. Geny są taką instrukcją, która mówi nam, jak powinno być zbudowane białko w naszym organizmie, np. fragment oka czy jakiejś tkanki. Jeśli w tej instrukcji coś się zepsuje, czyli jedną literkę zastąpi inna, to produkt staje się uszkodzony, jak pęknięta opona w samochodzie. My szukamy tych punktów. Badamy wszystkie geny, które jeśli zostały uszkodzone, powodują powstanie choroby nowotworowej – tłumaczył w rozmowie z Business Insider Polska prof. Krystian Jażdżewski.

Według Warsaw Genomics gen zwiększający szansę zachorowania na raka posiada ok. 600 tysięcy Polaków. Profesor Jażdżewski chciałby przebadać wszystkich. Na razie, jeśli pomysł Rabieja przyjmie zarząd miasta i radni, będzie mógł wykazać się w Warszawie. Ile może kosztować taki program? Same badania dla ok. 40 tys. osób (tyle mniej więcej jest osiemnastolatków) to koszt mniej więcej 24 mln zł.