Od organizatorów: Wystawa „Disco Relaks" opowiada o czasach przełomu, korzeniach muzyki chodnikowej i odrzuceniu jej przez część społeczeństwa. Discopolowa twórczość splata się z marzeniami Polaków o wolności i materialnym sukcesie oraz jest objawem demokratyzacji sfery kulturalnej w latach 90. Pokazujemy, że to żywa materia, która wciąż oddziałuje na społeczeństwo Kiedy: piątek o 18:00 – 21:00 Gdzie: Państwowe Muzeum Etnograficzne, ul. Kredytowa 1 Wydarzenie bezpłatne

Darmowe imprezy Warszawa, 18-20 października 2019. Jeśli nie wiecie co robić w najbliższy weekend, dobrze trafiliście. Przygotowaliśmy dla Was przegląd wydarzeń, które będą odbywać się od piątku do niedzieli. Co ważne, wszystkie z nich są darmowe.