Darmowe imprezy, Warszawa 24-26 stycznia 2020. Sprawdź, co robić w najbliższy weekend w stolicy

Świąteczna iluminacja dotarła również do Łazienek Królewskich. Z tej okazji organizowany jest nocny wesoły spacer, który będzie unikalną okazją, aby zobaczyć jak prezentują się pięknie oświetlone obiekty parkowe. Przewodnik przekaże uczestnikom wiele ciekawych historii i anegdot. - Będzie sporo humoru. Przyjdź na ten spacer ze swoimi bliskimi oraz znajomymi - zachęcają organizatorzy. Na spacerze dowiecie się m.in.: – Co porabiał w Łazienkach Richard Nixon? – Gdzie w Łazienkach najłatwiej zajść w ciążę? – Gdzie w Łazienkach wziął ślub Józef Piłsudski? – Co się stało z mózgiem marszałka Piłsudskiego? – Co wspólnego z Chopinem mają żabki? – Gdzie w Łazienkach znajdowała się kiedyś cerkiew? – Zamachu na czyje życie dokonano dwa razy w Łazienkach? Zbiórka uczestników planowana jest pod pomnikiem marszałka Piłsudskiego przy Belwederze (ul. Belwederska 54/56). Spacer zakończy się przy pomniku Jana III Sobieskiego na ul. Agrykoli. Kiedy: sobota, godz. 17:00 Gdzie: Łazienki Królewskie Bilety: udział bezpłatny / dobrowolna darowizna

Paweł Wiśniewski