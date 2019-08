Zastanawiacie się co robić w weekend w Warszawie nie wydając przy tym ani złotówki? Przygotowaliśmy dla Was przegląd najciekawszych darmowych wydarzeń, które odbędą się od piątku do niedzieli w Warszawie. Propozycji jest mnóstwo. Gwarantujemy, że na pewno nie będziecie się nudzić. Kliknijcie w przycisk, aby poznać je wszystkie: