Darmowe imprezy, Warszawa 4-6 października. Polecamy przegląd najciekawszych darmowych wydarzeń

Po kilku pysznych miesiącach, Nocny Market zaprasza na ostatnie plenerowe kolacje na Głównym. Weekend 4-6 października będzie ostatnią okazją, by w tym sezonie poucztować na peronie, wypełnionym najlepszym street foodem z całego świata. W ostatni weekend na peronie pojawią się m.in.: Śledzie z Bornholmu, Lokal Vegan Langosze, Fat Daddy Banh Mi, El Puertito, Melted, Brasil on the Plate oraz Stacja Azja, czyli stoiska z oryginalną kuchnią azjatycką. Na pożegnalne uczty peron zostanie udekorowany, a w sobotę 5 października, wyjątkowo będzie można na Głównym także potańczyć! Od godz. 18, o specjalną selekcję muzyczną zadbają dje: NuCasa, Truant, Jerry M, Kevs, Wyssogota oraz MJ. SAX. Kiedy: Piątek-sobota, godz. 17-1.00, niedziela, godz. 17-23. Gdzie: Nocny Market, ul Towarowa 3 wejście za darmo Paweł Tymiński

Darmowe imprezy Warszawa, 4-6 października. Co robić w Warszawie w najbliższy weekend? Szukacie pomysłu na to jak spędzić weekend w mieście i nie wydać przy tym złotówki? Przygotowaliśmy dla Was przegląd bezpłatnych wydarzeń, które będą odbywać się od piątku do niedzieli.