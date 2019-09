DARMOWE IMPREZY Warszawa 6-8 września 2019. Polecamy najciekawsze bezpłatne wydarzenia na weekend

Color Fest Party - to największa impreza muzyczna, na którą zaproszeni są wszyscy: dzieci, młodzież, dorośli, całe rodziny z dziećmi, uczniowie i studenci. Jeśli chcecie wziąć udział w eksplozji kolorów holi, to wybierzcie się w niedzielę do Parku Picassa na Białołęce. 8 września, niedziela, godz. 10-17, Park Picassa. Wstęp wolny.

Tomasz Czachorowski