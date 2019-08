Uczestnicy spaceru zawędrują przede wszystkim do mniej znanych miejsc Łazienek, do których większość zwiedzających nigdy nie dociera, ponieważ często nie wiedzą nawet o ich istnieniu. Ponadto spacerowicze poznają odpowiedzi na takie pytania jak: – Gdzie w Łazienkach ucztowały kiedyś wampiry? – Do czego służyła egipska świątynia? – Co Łazienki mają wspólnego z uwięzieniem marszałka Piłsudskiego? – Gdzie znajduje się głaz odmierzający czas? – Dlaczego w Łazienkach należy uważać na raki? – W którym budynku mieszkał Król Fotel? – Jakie ważne wydarzenie miało miejsce w parku w 1262 roku? – Który warszawski astronom ma własny krater na Księżycu? – Jak okopy Lubomirskiego miały chronić Warszawę przed dżumą? – Gdzie śpią w nocy pawie? – Kto obciął głowę swojej ukochanej? – Jaki sekret skrywała Stara Oranżeria? – Gdzie mieszkał zamordowany prezydent Polski? Wstęp na spacer jest wolny, ale na jego końcu można przekazać przewodnikowi napiwek. Godzina rozpoczęcia: 18:00 Zbiórka: przy alejach Ujazdowskich przy wejściu do Łazienek Królewskich znajdującym się najbliżej Ogrodu Botanicznego

pixabay/zdjęcie ilustracyjne