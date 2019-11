Darmowe kino Warszawa. Gdzie i kiedy obejrzycie bezpłatne seanse?

Nowy Teatr (ul. Madalińskiego 10/16) zaprasza na cykl "Banalność zła - faszyzm w kinie". "Przegląd filmowy pokaże, jak rodził się, czym był i do czego doprowadził faszyzm w XX wieku. To cykl dziewięciu wykładów połączonych z przekrojowym przeglądem filmowym" - zachęcają organizatorzy wydarzenia. I tak 22 października o 18:30 obejrzymy obraz w reżyserii Bernardo Bertolucciego "Konformista". To ekranizacja głośnej powieści Albero Moravii. Urzędnik reżimu Mussoliniego (wielki Jean-Louis Trintignant) wraz żoną (Stefania Sandrelli) udaje się do Paryża na tajną misję. ​

ZOBACZCIE też