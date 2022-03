Darmowe obiekty sportowe w Warszawie. Korty tenisowe, siłownie i bieżnie

- Zapraszam do korzystania z obiektów zlokalizowanych przy placówkach oświatowych. Opracowaliśmy bazę terenów sportowych, dzięki której szybko odnajdziecie najbliższe boisko, bieżnię lub kort tenisowy. Zapraszam do aktywnego korzystania - zachęca do aktywności na świeżym powietrzu zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy Renata Kaznowska.