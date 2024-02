The Dumplings wydał trzy płyty i dziesiątki teledysków, hitów i singli.

- Muzyka The Dumplings to zjawisko i rzadko się zdarza, żeby tak młodzi artyści prezentowali tak ogromną wrażliwość i dojrzałość muzyczną – skomentował Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Woli. – To dźwięki i teksty, w których naprawdę można się zakochać, dlatego jestem pewien, że występu na warszawskiej Woli długo nie zapomnimy.