Debata kandydatów na rektora Uniwersytetu Warszawskiego za nami. Jak przebiegła?

Prezentacja kandydatów

Maciej Górecki swoją ofertę oparł na sprzeciwie wobec dotychczasowego rektora, nie oferując niczego nowego, a nawet – co uwidoczniło się w dalszej części debaty – popierając i dobrze oceniając jego działania w sferze finansów i zarządzania uczelnią. Wskazywał na potrzebę powrotu do wartości, nie definiując ich jednak. Kolejny raz, podobnie jak na Senacie UW zarzucił Nowakowi relacje z ludźmi władzy, których – jak sam zaznaczył – nie może usprawiedliwiać tłumaczenie działaniami w imieniu i na rzecz Uniwersytetu.

Zgrzyty na sesji pytań

Rektor nie musi być menadżerem

Studenckie współdecydowanie

Konflikt z samorządem studentów UW

„Zrobienie zamieszania, bo Łukasz nie ma szans wygrać”

Udawanie niezależnego?

Wyższość rozwiązań opolskich nad warszawskimi pojawiała się także w odpowiedzi Góreckiego na pytanie dotyczące warunków do nadawania tytułu profesora, po zakończeniu procesu habilitacyjnego. Na tamtejszym uniwersytecie, zdaniem kandydata, następuje to natychmiast, podczas gdy w Warszawie trzeba czekać.

„Nie musze być rektorem, bo mam kupę roboty”

Kapitał Żelazny

Tematem dosyć trudnym, dla niektórych wręcz niezrozumiałym był kapitał żelazny. Potrzebie i sposobom jego stworzenia poświęcono kilka pytań, a co za tym idzie, musieli zmierzyć się z nim także kandydaci. Zwolennikiem tej formy zabezpieczenia uczelni był profesor Nowak, odwołujący się do doświadczeń innych, znaczących światowych ośrodków akademickich. Uzasadniał on potrzebę i koncepcję jego utworzenia w oparciu o środki systematycznie gromadzone z zysku uczelni. Zdecydowanie przeciwny temu rozwiązaniu był Niesiołowski, który uzależniał powstanie funduszu od otrzymania 10 mld zł darowizny, co wydaje się być na obecną chwilę nierealne.