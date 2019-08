Deepspot Mszczonów. Tak powstaje największy basen nurkowy na świecie. Otwarcie jeszcze w tym roku [ZDJĘCIA]

Deepspot Mszczonów. Pod Warszawą, w powiecie żyrardowskim, budowany jest właśnie największy basen nurkowy na świecie. Inwestorzy deklarują, że prace zostaną ukończone jeszcze w tym roku. Jesteście ciekawi, jak powstaje przyszła spektakularna pływalnia? Zdjęcia z budowy Deepspotu znajdziecie w naszej galerii. Szczegóły inwestycji w artykule poniżej.

Deepspot Mszczonów. Budowa najgłębszego basenu świata Pierwsi robotnicy w towarzystwie ciężkiego sprzętu pojawili się na placu budowy w lipcu 2018 roku. Odtąd prace w podwarszawskim Mszczonowie przebiegają w spektakularnym tempie i wszystko wskazuje na to, że inwestycja zostanie oddana do użytku jeszcze w tym roku. W założeniu powstać ma tam największy basen nurkowy na świecie - głęboki na 45 metrów i wypełniony 8 tysiącami metrów sześciennych wody. To prawie trzydzieści razy tyle, co w zwykłych 25-metrowych basenach. Poza tym w basenie powstanie też podwodny tunel dla widzów, którzy będą mogli oglądać wyczyny zaawansowanych i początkujących nurków. Wokół obiektu rozwinąć się ma rozmaita infrastruktura. Inwestorzy planują budowę m.in. sal konferencyjnych i szkoleniowych czy pokoi hotelowych z widokiem do wnętrza basenu.

Deepspot, basen nurkowy, ma być dostępny dla każdego. Kto będzie mógł z niego korzystać?

osoby, które nurkują po raz pierwszy,

nurkowie sportowi,

nurkowie profesjonalni.

Mszczonów wojewódzkim ośrodkiem wypoczynkowym? Co ciekawe, cała okolica budowanego basenu wkrótce najprawdopodobniej stanie się wielkim centrum rozrywkowym Mazowsza. Tuż obok Deepspotu istnieją już przecież słynne mszczonowskie termy, a zaledwie kilka kilometrów dalej powstaje inna wielka inwestycja - Park of Poland, czyli największy park wodny w Europie! Zarządcy tej inwestycji również deklarują, że nowoczesny aquapark zostanie otwarty jeszcze w 2019 roku. Ośrodek zatrudni 450 osób, w tym 100 pracowników obsługi klienta, ponad 80 pracowników strefy SPA, Beauty & Relax, ponad 50 kucharzy, 20 ratowników. Do obsługi strefy wodnej potrzeba 30 pracowników, 20 terapeutów i masażystów, 10 saunamistrzów oraz 8 kosmetyczek.

