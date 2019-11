Dentyści z Warszawy w ogólnopolskim programie „Klinika bez Bólu”

Czasy się zmieniają, a Polacy ciągle boją się dentysty - to najprostszy wniosek z badania świadomości stomatologicznej przeprowadzonego na zlecenie Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Wizyty u dentysty obawia się aż 75 proc. osób. Zdecydowana większość (blisko 77 proc.) respondentów przyznała, że zaznała bólu w gabinecie stomatologicznym. U dentysty bolało połowę pacjentów, którzy kiedykolwiek usuwali ząb.- Nie doszukujmy się w wynikach badania sadystycznych skłonności stomatologów. W ciągu ostatnich lat zmieniły się metody i technologie, ale złe wspomnienia pamiętamy długo, to naturalne -- Doskonale rozumiemy, że nawet pojedynczy incydent bólowy może pozostawić trwały ślad na psychice pacjenta. Ważne, że dziś wiemy jak leczyć bezboleśnie i komfortowo -- Ból w trakcie leczenia zębów to jeden z najpopularniejszych stereotypów pielęgnowanych w społeczeństwie od zarania dziejów. Trudno dziś nawet ustalić, kto zaczął, ale nawet najlepiej wykwalifikowanym lekarzom nie pomagały: narzędzia wyjęte niczym z horroru, znieczulenia, które wcale nie znieczulały, czy - jeszcze całkiem niedawno - warunki w jakich przyjmowali w szkolnych gabinetach. Czas o tym zapomnieć, leczenie stomatologiczne może nie musi wiązać się z bólem ani w trakcie, ani po zabiegu –Organizatorzy i uczestnicy programu „Klinika bez Bólu” nie mają wątpliwości, że odpowiednio przeszkoleni stomatolodzy bez problemu potrafią kontrolować swoje urządzenia, tak aby te były: precyzyjne, bezpieczne dla tkanek i kości, skuteczne, bezbolesne i niepowodujące długotrwałej rekonwalescencji.- Zabiegi profilaktyczne, leczenie zachowawcze, leczenie kanałowe, usuwanie zębów - bez względu na rodzaj procedury, fundamentami powodzenia zawsze będą: wiedza, empatia, brak pośpiechu oraz nowoczesne technologie -- Współczesna stomatologia wie jak pomóc nawet tym z najgorszymi wspomnieniami z gabinetu, naprawdę nie ma powodów do obaw -- Dotyczy to również np. usuwania mitologizowanych „ósemek”, dziś to nie musi być bolesny zabieg. Mówimy wręcz o nowym trendzie, tzw. stomatologii niskoinwazyjnej, która za cel stawia sobie właśnie mniej traumatyczne zabiegi i szybszy powrót do normalnego życia -- Widząc logotyp programu „Klinika bez Bólu” pacjent może mieć pewność, że personel gabinetu przeszedł odpowiednie szkolenie, certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, a sama placówka wyposażona jest w sprzęt pozwalający przeprowadzać atraumatyczne zabiegi -Pacjenci, którzy chcą przełamać strach przed wizytą u dentysty powinni skorzystać z wyszukiwarki dostępnej na stronie www.klinikabezbolu.pl . W bazie znajdują się wyłącznie placówki z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, które objęło projekt Patronatem Honorowym.Uczestnikami programu „Klinika bez Bólu” z Warszawy są: Maestria Swiss Dental Clinic (ul. Karmelicka 21), DentisMED (ul. Jana Kazimierza 12), Perio Gabinet (ul. Kopernika 6 lok. 6), Klinika Stomatologiczna Uśmiech Zdrowia (ul. Łowicka 23 lok. 1), DentaLove Clinic (ul. Borzymowska 19), 2thClinic Zadrożny Stomatologia (ul. Zorzy 14), Stomacare (ul. Łucka 20/LU21) oraz Maestria Denta l and Face Clinic (ul. Rodziny Hiszpańskich 8).