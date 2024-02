Designer Market w Warszawie. Kolejna edycja popularnych targów mody w Elektrowni Powiśle

To już kolejna edycja Designer Market - cyklicznych targów mody, odbywających się w Elektrowni Powiśle, przy ulicy Dobrej 42 w Warszawie. Możemy nazywać ją zimową ze względu na termin lub wiosenną w kontekście zbliżającego się sezonu modowego wiosenno-letniego. Targi jak zwykle cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Warszawy.

Lutowa odsłona Designer Market

Miłośnicy zakupowych okazji znajdą na tamtejszych stoiskach m.in. markowe ubrania oraz odzież od projektantów, dodatki, biżuterię, akcesoria do domu, design czy kosmetyki. Na miejscu dostępna jest także strefa z płytami winylowymi.- Na stoiskach znajdziecie ubrania, dodatki, biżuterię, design. Autorskie projekty oraz upcycling. Do tego strefa z winylami - informują organizatorzy. Elektrownia Powiśle wypełniła się zatem punktami sprzedaży i klientami w niedziele. To być może jedno z niewielu miejsc w Warszawie, w którym mogliśmy dziś zrobić zakupy.