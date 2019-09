DEVELIA to nowa nazwa znanego dewelopera, który rozpoczyna sprzedaż nowych etapów osiedli w Warszawie

LC Corp to teraz DEVELIA

Wprowadzenie nowej nazwy ma na celu podkreślenie nowego etapu w działalności grupy, związanego ze zmianami struktury właścicielskiej. DEVELIA w ostatnim czasie znalazła się w ścisłej czołówce największych firm deweloperskich w Polsce.

„W ostatnich latach pod marką LC Corp oddaliśmy wiele udanych inwestycji. Uznaliśmy, że nadszedł czas na zmiany i zdecydowaliśmy o przyjęciu nowej nazwy - DEVELIA. Zamierzamy nadal koncentrować się na stabilnym wzroście i realizacji kolejnych inwestycji mieszkaniowych w największych miastach Polski, a nowy wizerunek pozwoli podkreślić nasze wieloletnie doświadczenie na rynku nieruchomości i najwyższe standardy, w jakich realizujemy projekty.” – powiedział Dariusz Niedośpiał, prezes zarządu spółki.

Kolejne etapy warszawskich inwestycji – Osiedla Na Woli i Małego Grochowa

Ruszyła sprzedaż kolejnych etapów osiedli zlokalizowanych na Woli i na Pradze-Południe, które cieszą się dużym zainteresowaniem warszawiaków. Osiedle na Woli położone jest przy ul. Sowińskiego, w zielonej okolicy tuż przy Parku im. Powstańców Warszawy. W ofercie są dostępne mieszkania o zróżnicowanej powierzchni od 25 do 89 m² oraz lokale usługowe. Dojazd z osiedla do centrum Warszawy zajmuje zaledwie 15 minut, a w planie jest także budowa nowej stacji metra – Księcia Janusza – co jeszcze bardziej usprawni przemieszczanie się z osiedla do innych części stolicy. Więcej o inwestycji można przeczytać tutaj https://www.develia.pl/pl/na-woli

Do sprzedaży trafiło także 137 mieszkań w drugim etapie inwestycji Mały Grochów powstającej przy ul. Podskarbińskiej. Niewątpliwym atutem osiedla jest lokalizacja w pobliżu Ronda Wiatraczna, zapewniająca łatwy dostęp do komunikacji miejskiej i bliskość ważnych arterii drogowych. Dzięki temu mieszkańcy zyskają wygodny dojazd do pracy, natomiast kameralna zabudowa najbliższej okolicy oraz znajdujące się nieopodal parki, zapewnią pożądaną ciszę i spokój. Ponadto, w odległości ok. 500 m od inwestycji planowana jest realizacja III linii metra – stacji Mińska. Sprawdź dostępne mieszkania na https://www.develia.pl/pl/maly-grochow

Nowe osiedle na Bielanach

W drugim kwartale ruszyła również sprzedaż inwestycji przy ul. Rokokowej na warszawskich Bielanach. Rokokowa Residence będzie miała kameralny charakter – projekt obejmuje jednorodzinne domy wolnostojące, domy w zabudowie bliźniaczej, a także mieszkania wkomponowane w dwukondygnacyjne budynki. Metraże liczą od 63 aż po 214 m². W zależności od projektu, do domów i mieszkań przynależą tarasy, balkony lub ogródki o powierzchni do 300m². Budowa osiedla trwa, a jej zakończenie planowane jest na I kwartał 2021 r.

Osiedle znajduje się w odległości 700 m od stacji metra Młociny. Dodatkowo, w niewielkiej odległości od Rokokowej mieści się Galeria Młociny z bogatą ofertą sklepów, restauracji czy centrum fitness. Chcąc spędzić czas wolny na świeżym powietrzu mamy do wyboru m.in. Park Olszyna, Park Młociński czy Las Bielański.

Ogólnopolski deweloper z doświadczeniem

DEVELIA to grupa deweloperska realizująca inwestycje komercyjne i mieszkaniowe w sześciu największych miastach Polski – Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach, Gdańsku i Łodzi. Aktualnie w sprzedaży znajduje się 14 inwestycji mieszkaniowych w atrakcyjnych lokalizacjach. Portfolio nieruchomości dewelopera obejmuje także obiekty komercyjne w Warszawie i we Wrocławiu. Spółka z siedzibą we Wrocławiu od 2007 roku notowana jest na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.