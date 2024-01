Wielkie Koło na błoniach Stadionu Narodowego. Co to za akcja?

Co robić w weekend w Warszawie?

To jedna z wielu atrakcji, która została przygotowana dla mieszkańców Warszawy. W ten weekend zaplanowano mnóstwo ciekawych wydarzeń. Sobota i niedziela będą zdominowane przez imprezy związane w wielkim finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na brak wydarzeń nie będziecie narzekać. Czekają na was koncerty, targi, wystawy czy spacery z przewodnikiem. Jak co tydzień przygotowaliśmy dla mieszkańców Warszawy przegląd wszystkich imprez i akcji, które odbędą się w dniach 27-28 stycznia 2024. Aby przejść do listy, kliknij tutaj.