Diwali 2019, Warszawa. Święto świateł już w niedzielę 27 października w Pałacu Kultury

Święto świateł w Warszawie

Diwali to hinduistyczne święto światła. Obchodzone jest z wielkim rozmachem przez kilka dni każdego roku - towarzyszą mu liczne imprezy kulturalne, a ich oprawę wzbogacają sztuczne ognie i kwiatowe dekoracje. Jest to jedno z najważniejszych tradycyjnych świąt obchodzonych w Indiach. To okazja do spotkania w gronie rodziny i przyjaciół, których według zwyczaju obdarowuje się słodyczami.

W tym roku Diwali będzie obchodzone również w Warszawie. Święto świateł w stolicy zostanie zorganizowane przez India International Foundation, która zajmuje się popularyzacją hinduskiej kultury w Polsce.