Dizajn na Chmielnej. Polscy projektanci sprzedają swoje rzeczy w centrum Warszawy [ZDJĘCIA]

Dizajn na Chmielnej

Dizajn na Chmielnej to cykliczne wydarzenie, podczas którego warszawiacy mogą obejrzeć oraz kupić odzież, biżuterię, torebki oraz inne akcesoria od polskich niszowych projektantów i dizajnerów. Są też stoiska z kosmetykami, akcesoriami dla dzieci i dodatkami do domu. Oprócz zakupów, można także spotkać osoby, które tworzą z pasją i często jest to jedyna okazja aby ich produkty zobaczyć na żywo. 18 sierpnia 2019 r. odbyła się kolejna edycja Dizajnu na Chmielnej. Mnóstwo warszawiaków zjechało się do centrum stolicy, aby poznać nowe i mało znane polskie marki. My też tam byliśmy! W albumie znajdziecie naszą relację z wizyty na ul. Chmielnej.