Dlaczego warto reklamować się na banerach przy autostradzie?

Bardzo skuteczną formą reklamy jest reklama outdoorowa, przede wszystkim wielkopowierzchniowe banery instalowane w miejscach, w których prezentowana treść dociera do szerokiego grona odbiorców. Idealną lokalizacją są autostrady oraz drogi szybkiego ruchu o bardzo dużej przepustowości.

Reklama przy autostradzie - skuteczny marketing

Reklamy outdoorowe wymagają zastosowania specjalnie zaprojektowanych rozwiązań, co związane jest z inwestycją finansową. Decydując się na ulokowanie treści na banerach przy autostradach lub innych ruchliwych drogach, ta inwestycja w bardzo szybkim czasie zwróci się poprzez zainteresowanie klientów ofertą firmy oraz korzystaniem jej usług.

Dane, jakich dostarcza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wyraźnie pokazują, że z polskich autostrad korzystają rocznie miliony kierowców, co sprawia, że reklama przy drodze dociera do ogromnego grona odbiorców. Z uwagi na fakt, iż poruszając się autostradą, zarówno kierowcy, jak i pasażerowie skazani są na pewną monotonię, to wielkie banery ze zmyślnie zaprojektowaną treścią marketingową na pewno zapadną im w pamięć. Istnienie firmy i jej oferty w świadomości klientów wpływa na podniesienie sprzedaży. Sprawdź konstrukcje reklamowe do wynajęcia: https://emantia.pl/strony/oferta

Banery reklamowe przy autostradach mogą być wykorzystywane także jako środek nie tylko w działaniach reklamowych firm, ale także w prowadzeniu każdej innej kampanii informacyjnej. Warto także zaznaczyć, że profesjonalna reklama zewnętrzna, na przykład przy autostradzie, zdecydowanie podnosi prestiż firmy i jej usług czy produktów. Należy więc przykładać największą wagę do projektu graficznego oraz do dostawcy rozwiązań, który wykonuje i dba o najwyższej jakości konstrukcje reklamowe.

Regulacje prawne jakie spełniać muszą konstrukcje reklamowe przy drodze

Wielkoformatowa reklama instalowana przy autostradach i innego typu drogach podlega regulacjom prawnym. Konstrukcje reklamowe muszą zachować odpowiednią odległość od autostrady - minimum 30 metrów, jeżeli autostrada przebiega w terenie zabudowanym oraz minimum 50 metrów, jeżeli droga znajduje się poza terenem zabudowanym. Odległości te warunkowane są względami bezpieczeństwa i w zależności od rodzaju drogi posiadają różne wartości (mniejsze w przypadku dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych).

Postawienie konstrukcji reklamowej przy autostradzie wymaga uzyskania zgody na to działanie. Pozwolenie uzyskuje się od zarządcy drogi. Należy więc złożyć specjalny wniosek we właściwym oddziale zarządzającym daną drogą. Wniosek zawierać musi dane wnioskodawcy oraz szczegółowe dane techniczne dotyczące baneru reklamowego.

Precyzyjnie określić trzeba lokalizację, w której zostanie postawiona konstrukcja reklamowa z uwzględnieniem dokładnej odległości od jezdni. Do wniosku załączona być musi mapa z naniesionymi informacjami lokalizacyjnymi. Bez pozwolenia baner przy autostradzie nie może stanąć. Doskonałym rozwiązaniem, które pozwala na eliminację obowiązków dopełniania wszelkich formalności prawnych jest skorzystanie z usług firm oferujących outdoorowe rozwiązania marketingowe, w tym reklamy przy autostradzie. Profesjonalna i efektywna reklama outdoorowa Plany związane z inwestycją w reklamę przy autostradzie wymagają dokładnego określenia celów, wyboru projektu oraz najlepszej lokalizacji, dzięki której treść dotrze do jak największego grona odbiorców. Konieczne jest także spełnienie warunków prawnych poprzez uzyskanie wymaganych pozwoleń. Firmy specjalizujące się w reklamie outdoorowej zapewniają kompleksową obsługę, dzięki której wszystkie powyższe kwestie dopełniane są w ekspresowym tempie. Pionierem na rynku reklam outdoorowych przy autostradach w Polsce jest firma Emantia, która daje wiele możliwości prowadzenia skutecznych działań marketingowych.

Emantia posiada wielkoformatowe banery w bardzo atrakcyjnych lokalizacjach przy autostradach na terenie kraju. Lokalizacje te nie są przypadkowe, ale są wynikiem wnikliwych analiz, czego efektem jest pełna widoczność treści przez możliwie najdłuższy odcinek drogi i czasu. Specjaliści z Emantii dbają o doskonałą prezentację poprzez stałe monitorowanie stanu baneru i prowadzenie regularnych prac konserwacyjnych.

Z oferty firmy Emantia korzystają giganci rynku. Oferta ta dedykowana jest jednak dla małych, dużych i średnich firm. Pełen profesjonalizm, najwyższa jakość oraz atrakcyjna cena pozwala na uzyskiwanie doskonałych rezultatów. Reklama przy autostradzie to jedna z najbardziej skutecznych form marketingu outdoorowego oraz docierania do ogromnej rzeszy odbiorców. Decydując się na inwestycję w reklamy przy drodze warto korzystać z usług profesjonalistów, którzy gwarantują idealną współpracę, kompleksowe usługi oraz zadowalające wyniki.