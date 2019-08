Dlaczego warto zdecydować się na budowę domu pod klucz?

Budowa domu to inwestycja czasu, pieniędzy oraz zaangażowania. Nie jest to łatwe, szczególnie, gdy prowadzimy szybki, intensywny tryb życia, dlatego ludzie coraz chętniej decydują się na korzystanie z usług firm oferujących budowę domu pod klucz. Na czym polega taka inwestycja? Jakie posiada wady i zalety? Czy to się opłaca? Komu warto zaufać i dlaczego nie wszystkim?

Dom pod klucz, czyli jak wyglądają poszczególne etapy budowy

Budowa domu pod klucz to krok, na który decyduje się coraz więcej Polaków. Termin ten oznacza, że po ukończeniu prac mieszkańcy od razu mogą się wprowadzać do wykończonego budynku, który należy tylko odpowiednio umeblować. Jak wyglądają poszczególne etapy budowy?

· Stan surowy (otwarty lub zamknięty): wykopy, fundamenty, konstrukcja zasadnicza (ściany nośne, kominy, strop, ściany piętra), więźba i pokrycie dachowe, montaż okien, drzwi i bramy garażowej.

· Stan deweloperski: prace elewacyjne, ocieplenie dachu, montaż parapetów zewnętrznych, podstawowa realizacja przyłączy elektrycznych, wykonanie instalacji telekomunikacyjnej, wodno-kanalizacyjnej, grzewczej i telewizyjnej, wykonanie tynków wewnętrznych, montaż posadzek i płyt kartonowo-gipsowych.

· Stan pod klucz: wykonanie tynków wewnętrznych, malowanie ścian, położenie podłóg, wyposażenie stolarki drzwiowej i okiennej, ukończenie wszystkich elementów węzła sanitarnego (na tym etapie dom jest ukończony i zdatny do użytku).

Dlaczego warto zdecydować się na dom pod klucz?

Budowa domu pod klucz to doskonały wybór dla osób, które prowadzą intensywny tryb życia i nie mają czasu na to, by regularnie doglądać budowy. To czasochłonne zajęcie, bo budowa domu, poza pracami stricte budowlanymi, obejmuje także szereg kwestii logistycznych, zamawianie materiałów itd. Decydując się na budowę domu pod klucz, automatycznie przerzucamy obowiązki na firmę wykonawczą, z którą podjęliśmy współpracę.

My, jako klient, nie musimy właściwie martwić się niczym. Kolejną zaletą tego wyboru jest ciągłość prac. Budowa domu wymaga zaangażowania wielu fachowców: murarz, tynkarz, elektryk czy hydraulik to tylko niektórzy z nich. Gdybyśmy mieli szukać ich sami, zajęłoby nam to sporo czasu i niewykluczone, że finalnie i tak nie bylibyśmy zadowoleni z decyzji. Ponadto tylu specjalistów trudno jest zgrać w czasie, by nie tylko sobie nie przeszkadzali, ale również by uniknąć opóźnień.

Firmy zajmujące się budową domów pod klucz na ogół mają sprawdzone ekipy, z którymi pracują od lat i wiedzą, że mogą im zaufać. Nie musimy martwić się opóźnieniami, bo wszystko zostanie idealnie zgrane w czasie.

Czy budowa domu pod klucz się opłaca?

W takich inwestycjach niezwykle ważną – w większości przypadków właściwie kluczową – rolę odgrywają koszty. Zdania na temat kosztu budowy domu pod klucz i opłacalności takiego przedsięwzięcia są podzielone. Niektórzy uważają, że nie warto decydować się na ten ruch, bo jest on za drogi.

Rzeczywiście, dom pod klucz będzie droższy niż ten w stanie deweloperskim, ale przecież ten drugi i tak musimy jeszcze wykończyć. Lepiej zrobić to z pomocą koordynującej projekt firmy, która zaplanuje harmonogram prac i niewykluczone, że wesprze nas swoimi rabatami na materiały, niż na własną rękę, tracąc czas, nerwy i jeszcze więcej pieniędzy.

Reasumując – tak, budowa domu pod klucz jak najbardziej się opłaca. Cenowo wyniesie nas to podobnie do wykańczania domu na własną rękę (różnice mogą stanowić wspomniane wyżej rabaty posiadane przez wybraną przez nas firmę wykonawczą), ale zdecydowanie zaoszczędzimy na nerwach i stresie! A przecież o to chodzi, bo wolelibyśmy wspominać budowę domu jako miły etap w życiu, a nie dramat rodem z twórczości Szekspira.

Budowa domów pod klucz – praktyczne rady

Jednym z najważniejszych etapów budowy domu pod klucz jest wybór odpowiedniego miejsca. Musimy pamiętać, że o ile dom w razie potrzeby można wyremontować, o tyle lokalizacji już nie zmienimy. Niezależnie od tego, jak spodoba nam się pierwsza obejrzana parcela, nie decydujmy się na nią i sprawdźmy jeszcze kilka innych opcji.

Trudno będzie znaleźć idealną działkę, w której będzie nam się podobało wszystko, ale szansa na znalezienie tej zbliżonej do ideału jest większa, gdy obejrzymy co najmniej kilka alternatyw. Lepszym wyborem jest szukanie odpowiedniego miejsca do skutku niż mieszkanie gdzieś, gdzie nie czujemy się dobrze lub coś nam przeszkadza. Warto zwrócić uwagę na sąsiedztwo, dokumenty i uzbrojenie działki, a także dojazd i rodzaj roślinności (warto unikać terenów podmokłych, bo mogą one zwiększyć koszty budowy).

Bardzo ważny jest projekt. Przy pracy nad nim musimy pamiętać, by nie sugerować się domami i opiniami rodziny czy znajomych – dom będzie nasz i to my musimy czuć się w nim dobrze i komfortowo. To ważny aspekt, bo rzucając hasło o budowie domu, na pewno nasłuchamy się opinii mniejszych i większych ekspertów, nawet tych, którzy przez całe życie mieszkają w bloku. Jasne – można posłuchać sugestii, ale ostatecznie decyzja zawsze należy do nas.

Dobrym doradcą na pewno nie jest pośpiech. Jeśli tylko mamy luksus w postaci czasu, warto powoli i dokładnie zastanowić się nad każdą podejmowaną decyzją. Pozwoli nam to nie tylko upewnić się, że nasz dom będzie idealny, ale również zaoszczędzić, oszacować koszt budowy domu pod klucz i znaleźć doskonałą ekipę. A skoro o ekipie mowa, to w tym przypadku warto posłuchać rad i wybrać kogoś z polecenia.

