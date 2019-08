zobacz galerię (23 zdjęcia) W tym roku w Multimedialnym Parku Fontann można oglądać spektakl pod tytułem „Wars i Sawa”, czyli historię rybaka o imieniu Wars, który zakochał się w Syrenie, a ona w nim. Do spektaklu została przygotowana nowoczesna wizualizacja wyświetlana laserami na kurtynie wodnej oraz choreografia fontann ze specjalnie na tę okazję skomponowaną muzyką z utworem finałowym „Pieśń Syreny”. Inspiracją dla pokazów multimedialnych na Podzamczu od kilku lat są warszawskie legendy i opowieści. W ubiegłym sezonie mogliśmy oglądać historię o księciu Niedźwiedziu, w poprzednich latach bohaterami pokazów byli Bazyliszek oraz warszawskie syreny. Kiedy: Pokazy można oglądać w każdy piątek i sobotę o godzinie: - Sierpień – godz. 21.00 - Wrzesień – godz. 20.30 Gdzie: Multimedialny Park Fontann znajduje się na Podzamczu na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP pomiędzy ulicami Boleść, Wybrzeże Gdańskie, Sanguszki i Rybaki na Nowym Mieście. Wstęp bezpłatny Szymon Starnawski / ARCHIWUM zobacz galerię (23 zdjęcia)

Długi weekend w Warszawie. Co robić 16-18 sierpnia w stolicy? Część mieszkańców wyjechała, więc jest trochę luźniej. Nie znaczy to jednak, że w Warszawie nic się nie dzieje. Wręcz przeciwnie. Na długi weekend popularne miejsca przygotowały specjalny program. Podpowiadamy, co robić 16-18 sierpnia w Warszawie.