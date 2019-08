zobacz galerię (23 zdjęcia) Sierpniowe weekendy będą dedykowane „Dawnej Warszawie”. Letnie Koncerty na Grochowskiej odbywają się w soboty i niedziele, g. 16:00. Orkiestra Sinfonia Varsovia, Pawilon Koncertowy , ul. Grochowska 272 SOBOTA 17.08.2019 16:00 Program: Mieczysław Karłowicz Serenada na orkiestrę smyczkową op. 2 Antoni Stolpe Scena dramatyczna na wiolonczelę i kwintet smyczkowy Witold Maliszewski Suita na wiolonczelę i sekstet smyczkowy op. 20 Ignacy Feliks Dobrzyński II Kwintet smyczkowy a-moll op. 40 (cz. II Andante. Cantabile ed espressivo) Wykonawcy Anna Wróbel wiolonczela Camerata Vistula Andrzej Gębski skrzypce Gwidon Ciężarek skrzypce Grzegorz Chmielewski altówka Elżbieta Piwkowska wiolonczela Jerzy Cembrzyński kontrabas Andrzej Wróbel wiolonczela / kierownik artystyczny Michał Niżyński prowadzenie NIEDZIELA 18.08.2019 16:00 Program: Louis Couperin Prelude a l'imitation de Mr. Froberger z Suity a-moll Michelangelo Rossi Toccata Settima Domenico Scarlatti Sonata f-moll K. 69 Domenico Scarlatti Sonata d-moll K. 517 François Couperin Les Ombres Errantes: 25ème Ordre Wilhelm Friedemann Bach Fantasia a-moll F. 23 Jean Françaix La Scolopendre z suity „L'Insectarium” Antonio Soler Fandango d-moll R. 146 Wykonawcy Stanisław Łopuszyński fortepian, klawesyn Piotr Wojciechowski prowadzenie Szymon Starnawski / zdjęcie ilustracyjne zobacz galerię (23 zdjęcia)

Długi weekend w Warszawie. Co robić 17-18 sierpnia w stolicy? Część mieszkańców wyjechała, więc jest trochę luźniej. Nie znaczy to jednak, że w Warszawie nic się nie dzieje. Wręcz przeciwnie. Na długi weekend popularne miejsca przygotowały specjalny program. Podpowiadamy, co robić 17-18 sierpnia w Warszawie.