Do jakiego przedszkola w Warszawie zapisać dziecko? Lista dostępnych placówek w roku szkolnym 2023/2024

Procesy rekrutacyjne do przedszkoli prowadzone są na ogół w pierwszym kwartale roku, na przełomie lutego i marca. Jest to zależne od konkretnej placówki. Publiczne oraz niepubliczne przedszkola mają różniące się od siebie zasady rekrutacji. W tych pierwszych sa narzucone odgórnie i mają zapis w ustawie, natomiast niepubliczne ustalają zasady samodzielnie i w każdym z nich mogą wyglądać inaczej.

Zapisać dziecko można poprzez internetowe platformy lub w formie tradycyjnej, to znaczy samodzielne przekazanie formularza do sekretariatu placówki.

Czy warto zapisywać dziecko do przedszkola w Warszawie?

Edukacja przedszkolna pozostaje ogromnie istotna w kontekście rozwoju dziecka. Jej głównym celem jest przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Do tego, maluch uczęszczając do przedszkola uczy się życia w grupie. Rozwija się w zakresie społecznym i związanym z emocjami. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z rówieśnikami, komunikować swoje potrzeby i wyrażać emocje.