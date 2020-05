Do kiedy obowiązek noszenia maseczek? 1 czerwca możemy je zdjąć. Kolejne etapy łagodzenia ograniczeń

- Do połowy czerwca gotowe będą rekomendacje dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży - zapowiedział też Szumowski. - Jeśli reszta kraju podąży tą ścieżką jak te województwa, które teraz najlepiej funkcjonują w sensie epidemicznym, to nie wykluczam takiej możliwości - odpowiedział pytany o zgodę na organizację kolonii i obozów

Praktycznie przesądzona jest już decyzja o ponownym otwarciu uzdrowisk. Wszystkie osoby jadące do sanatoriów będą jednak wcześniej badane.- Od 1 czerwca będziemy testowali pod kątem koronawirusa osoby skierowane do uzdrowisk. Od 15 czerwca będziemy uruchamiali te uzdrowiska - powiedział Łukasz Szumowski.

Minister zdrowia zastrzegł, że kolejne etapy łagodzenia ograniczeń nie oznaczają, że do rygorów z ostatnich tygodni nie wrócimy.

-Zawsze jest możliwy powrót do obostrzeń. Inne kraje, które luzowały ograniczenia, już to ćwiczyły. Pokazuje to przykład Seulu, gdzie z dnia na dzień zamknięto wszystkie kluby i puby, po tym gdy jedna z osób zaraziła tam setki innych - stwierdził minister zdrowia. - Ale nie chcemy tego. To kwestia życiowa dla państwa w sensie gospodarczym, żebyśmy zaczęli normalnie funkcjonować. Jeśli gospodarka będzie w stanie opłakanym, nakłady na służby zdrowia też będą mniejsze - zauważył Szumowski.

