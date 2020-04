Do kiedy potrwa epidemia w Polsce? W tych warunkach może to zająć jeszcze rok. Są nowe badania polskich naukowców

Wpływ na przebieg epidemii ma wiele czynników, wśród nich majowe wybory na prezydenta. Naukowcy oszacowali, że gdyby wybory odbyły się w sposób tradycyjny, to wiązałyby się z dodatkowym zarażeniem do końca czerwca około 3,9 mln osób i możliwym zgonem dodatkowych 58,5 tys. osób.

- Mimo ograniczeń, którym do tej pory poddano polskie społeczeństwo, możemy się spodziewać milionów zainfekowanych, a czas trwania epidemii na pewno nie skróci się poniżej 100 dni - dodaje prof. Pastuszak.

- W naszym modelu widać, że czynnikiem, który ma największy wpływ na wahania liczby zainfekowanych jest wskaźnik bezpośredniego kontaktu. Innymi słowy, każde wyjście na zewnątrz w sytuacji, kiedy epidemia się rozwija, a z tym mamy obecnie do czynienia w Polsce, spowoduje natychmiast wzrost zachorowań - zastrzega ekonomista.

Naukowcy przewidują, że szczyt zachorować dopiero przed nami. I namawiają: - Nie wychodźcie z domów.

- Wydaje się, że nic nie wskazuje na to, żeby epidemia miała wygasnąć w najbliższych tygodniach - przyznał w sobotę minister zdrowia Łukasz Szumowski. Władze spodziewają się wzrostu liczby zarażonych i zgonów. Z rządowych symulacji wynika, że w okolicy Wielkanocy w kraju będzie do 20 tys. zakażonych, z czego ok. 2 tys. w naszym regionie. - Na tę skalę jesteśmy w tej chwili przygotowani - tak zapowiedzi rządu skomentował Lech Sprawka, wojewoda lubelski.