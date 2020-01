Do rozboju założył okulary i sztuczną brodę. Myślał, że znajomy go nie pozna

Do listy najdziwniejszych sposobów popełniania przestępstw w Warszawie śmiało możemy dopisać rozbój z użyciem sztucznej brody, którego na początku tego miesiąca dokonał mieszkaniec Pragi. W przebraniu udał się do mieszkania znajomego, gdzie przy użyciu pistoletu próbował sterroryzować ofiarę.

Pistolet okazał się jednak pneumatyczny, broda doklejona a napastnik tchórzliwy. Po krótkiej szarpaninie wyszło na jaw, że mężczyźni się znają, bowiem ofiara rozpoznała głos oprawcy. Jak się okazało, obaj panowie ze sobą pracowali. Napastnik chciał wymusić od ofiary 100 złotych, ale zamiast pieniędzy otrzymał jedynie kilka ciosów, po których uciekł z mieszkania znajomego.

Policja zatrzymała sprawcę rozboju - w Żukowie. Jak się okazało, przed napadem, mężczyzna zamontował kamerę na korytarzu prowadzącym do mieszkania kolegi. Sąd zastosował dozór policyjny wobec pomysłowego 34-latka. Ma on także zakaz zbliżania się do ofiary. Sprawa trafi przed oblicze wymiaru sprawiedliwości, a napastnikowi za jego czyn grozić może minimum 3 lata w więzieniu.