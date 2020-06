Do Wisły znów wpływają ścieki komunalne? Tak twierdzą Wody Polskie. Ratusz zaprzecza, a RDOŚ wszczyna postępowanie wyjaśniające

Powtórka z Czajki? Wody Polskie poinformowały o zrzuceniu ścieków komunalnych do Wisły. Ratusz zaprzecza

We wtorek prezes Wód Polskich Przemysław Daca poinformował, że Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zrzuciło kolektorem burzowym i bramą zrzutową na wysokości ul. Farysa ścieki komunalne do Wisły. Zanieczyszczeń było tak dużo, że nie mieściły się w kolektorze i leciały terenem zielonym należącym do obszaru Natura 2000.

Rzecznik prasowy stołecznego ratusza Karolina Gałecka zaprzeczyła informacjom podanym przez Dacę i zapewniła, że były to wyłącznie wody opadowe, a nie ścieki. Na Twitterze napisała: ''Kolektor przy ulicy Farysa działa prawidłowo. Do Wisły nie spływają ścieki. To zrzut wód deszczowych. Odbywa się to przy dużych opadach''.