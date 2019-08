"dobroczynna". Kawiarnia, w której napijesz się pysznej kawy i pomożesz innym

Jest smacznie, miło, ładnie a do tego dobrocznynnie. Na Mokotowie, przy ul. Dąbrowskiego 30 zaczęła działać kawiarnia dobroczynna. To miejsce, które warto odwiedzić choćby po to by napić się pysznej kawy w ładnym i jasnym wnętrzu. Do kawy możecie zamówić wypieki, które codziennie dostarcza rzemieślnicza Montażowania Cukiernicza, domowe ciasta lub kanapki. Miejsce stworzyli pasjonaci pomagania.

- Pomysł na "dobroczynną" wziął się z pasji i chęci stworzenia miejsca, które będzie jednocześnie miejscem z dobrą kawą i dobrym ciastem a jednocześnie będzie się swoim istnieniem przyczyniało do pomnażania dobra - mówi Agata Czajka, która prowadzi kawiarnię "dobroczynna".

Miejsce działa jak normalna, tradycyjna kawiarnia jakich wiele. Tym co ją odróżnia to, to, że cały zysk będzie przeznaczany na działalność Fundacji Charytatywni. Fundacja zajmuję się dziećmi, które pochodzą z trudnych rodzin, mają trudniejszy start.

- Dzięki fundacji mogą uczestniczyć w ciekawych warsztatach, wyjazdach wakacyjnych czy odkrywać i rozwijać swoje talenty i pasje. Fundacja wykupuje swoim podopiecznym również obiady w szkołach i uczy zasad racjonalnego z zdrowego odżywiania. Dzieci, dzięki staraniom fundacji same również uczą się pomagania innym - dodaje Agata.