Dokąd zorganizować wycieczkę szkolną jesienią?

Na wycieczce uczymy się lepiej

Każdy pedagog wie, że dzieci i młodzież najlepiej uczą się poprzez doświadczanie. Kiedy coś poznają w praktyce, a nie tylko w teorii. Kiedy mogą dotknąć, sprawdzić, przetestować, samodzielnie wyciągnąć wnioski z doświadczeń, czy coś zaobserwować. W praktyce szkolnej takie nauczanie jest bardzo trudne do realizacji z powodu braku czasu, warunków lokalowych czy bazy dydaktycznej. Trudno byłoby na przykład przeprowadzić zajęcia z okazami żywych zwierząt w szkole, ale już dużo łatwiej - we współpracy z pracownikami zoo podczas wycieczki.

Mało atrakcyjne dla uczniów jest słuchanie o "dawnych czasach", ale już dużo bardziej atrakcyjne będzie, gdy ta sama lekcja odbędzie się w pałacowym ogrodzie czy sali balowej. Oczywiście takie lekcje nie są możliwe do przeprowadzenia na co dzień - są kosztowne, wymagają dotarcia na miejsce i dobrej organizacji, ale z pewnością dają uczniom o wiele więcej niż tradycyjna lekcja w klasie. Dlatego właśnie w szkołach dużym powodzeniem cieszą się wszelkie wyjazdy edukacyjne - od tych krótkich jednodniowych - poprzez dwu- trzydniowe aż po tzw. "zielone szkoły", trwające zwykle około pięciu dni.

O czym trzeba pamiętać organizując wycieczkę szkolną?

Wycieczka szkolna to także zajęcia edukacyjne - jak lekcje w klasie - tyle że przeprowadzane poza placówką. Wymagają więc należytego zastosowania odpowiednich procedur. Przede wszystkim wycieczka szkolna musi się odbyć w jakimś konkretnym celu, adekwatnym do zapisów w podstawie programowej i wieku jej uczestników. Nigdy nie jest tak, że odbywa się ona dla "czystego" relaksu.

Zawsze podczas wyjazdów szkolnych realizowane są najróżniejsze cele: dydaktyczne i wychowawcze. Te elementy muszą się znaleźć w najważniejszym dokumencie, bez którego wycieczka nie ma prawa się odbyć - w karcie wycieczki. Oprócz celów znajduje się w niej sporo istotnych informacji, takich m. in. jak: lista uczestników, opiekunów i nazwisko kierownika; dane kontaktowe do opiekunów, harmonogram zajęć, miejsce noclegu i wyżywienia, środek transportu, odległość od szkoły, data i godzina wyjazdu oraz powrotu, a także regulamin wycieczki (https://juraparkbaltow.pl/wycieczki-szkolne/regulamin-wycieczki-szkolnej/) wraz z podpisami uczestników świadczącymi o tymi, iż się z nim zapoznali i zobowiązują się go przestrzegać.

W karcie wycieczki powinny się także znaleźć podpisane przez kierownika i opiekunów oświadczenia dotyczące odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników i co najważniejsze - pieczątka placówki i podpis dyrektora, który musiał wcześniej wycieczkę zaakceptować. Tylko podpisana przez dyrekcję i podstemplowana karta wycieczki jest dokumentem dającym prawo do jej realizacji. Jak widać organizacja wycieczki nie jest łatwa i prosta tym bardziej, że jej kierownik ma obowiązek sprawdzenia pod względem właściwych warunków sanitarnych i warunków bezpieczeństwa np. miejsca zakwaterowania uczestników.

Jak wybrać miejsce na wycieczkę szkolną?

Oczywiście zgodnie z tematyką, jaką chcemy realizować i w oparciu o rekomendacje innych. Miejsce powinno być atrakcyjne dla grupy, która ma jechać na wycieczkę i dostosowane do jej możliwości poznawczych. Jeśli nie będzie spełniać tych kryteriów, uczestnicy będą się nudzić i nie uzyskamy pożądanych efektów oraz nie osiągniemy założonych celów. Atrakcje zbyt infantylne, ale też zbyt ambitne, spowodują, że uczestnicy szybko się zniechęcą i przestaną być zainteresowani proponowanymi aktywnościami.

Warto więc dobrze przyjrzeć się miejscu, które wybieramy i sprawdzić poziom oraz przeznaczenie oferowanych atrakcji. Organizację możemy wziąć na siebie - wtedy koszt będzie mniejszy, ale ilość włożonej pracy w przygotowania znacznie większa - lub możemy powierzyć kwestie organizacyjne firmom specjalizującym się w tego typu usługach, będzie to z pewnością mniej czasochłonne, ale też odrobinę droższe. Wycieczki 2- 3-dniowe wiążą się nie tylko z zagwarantowaniem uczestnikom atrakcji w ciągu dnia, opieki i posiłku, ale również - noclegu.

Często ośrodki, w których znajdują się liczne atrakcje, pozwalające na kilkudniowe korzystanie albo będące w jakimś atrakcyjnym turystycznie rejonie, współpracują z hotelami, pensjonatami czy też same dysponują własną bazą noclegową - to doskonałe rozwiązanie, gdy nie planujemy wycieczki objazdowej. Oszczędzamy wówczas czas i koszty. Nie musimy martwić się o transport pomiędzy miejscem zajęć a zakwaterowaniem, nie tracimy czasu na przemieszczanie się. Poza tym jest to także znaczne ułatwienie, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, które na wycieczce szkolnej są sprawą nadrzędną.

Jesień w Bałtowie

Ciekawym i spełniającym wszelkie wymogi opisane wyżej miejscem, idealnym na jesienną wycieczkę szkolną - zarówno jedno- jak i wielodniową, jest Bałtów. Większości z nas kojarzy się on jedynie z dinozaurami, tymczasem jest to magiczne wprost miejsce, w którym młodsi i starsi uczniowie mogą bardzo ciekawie i pożytecznie spędzić czas. Liczne atrakcje pozwalają na realizację zajęć integracyjnych i edukacyjnych oraz promujących aktywny wypoczynek i zdrowy styl życia.

Dzieci i młodzież mają szansę przeżyć tu prawdziwą edukacyjną przygodę. Mogą w atrakcyjny sposób poznać dzieje Ziemi, rozwój życia na naszej planecie - zarówno na lądzie jak i w głębinach oceanów, dowiedzieć się, czy na terenie dzisiejszej Polski żyły dinozaury, spotkać dzikie zwierzęta z całego świata na jedynym w swoim rodzaju "polskim safari", Dowiedzieć się, jak ważną rolę w życiu ludzi pełnią pszczoły, poznać geografię i historię Polski w oparciu o park miniatur polskich zamków i pałaców.

Rykowisko w Bałtowie. Fot. www.juraparkbaltow.pl

Bałtów to doskonałe miejsce na jesienną wycieczkę szkolną. W jednym niemal miejscu znajdziemy atrakcje, które pozwolą przyjemnie i pożytecznie zagospodarować czas uczniów, poszerzyć ich wiedzę o świecie i Polsce, zintegrować grupę, a przede wszystkim - zapewnić piękne wspomnienia na długie lata.

Wpis powstał we współpracy z Bałtowskim Kompleksem Turystycznym.