Doktorant z Uniwersytetu Warszawskiego na stażu w NASA. Grzegorz Florczyk spełnia swoje marzenia za oceanem

Grzegorz Florczyk specjalizuje się w fizyce atmosfery. W Instytucie Geofizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. Krzysztofa Markowicza. Od trzech miesięcy pracuje w Jet Propulsion Laboratory (JPL), jednym z centrów badawczych NASA w Pasadenie w stanie Kalifornia.

Projekt, który realizuje w ramach stażu w NASA, jest ściśle powiązany z tematyką jego doktoratu. Badacz zajmuje się opracowaniem nowego modelu numerycznego opisującego stan niższej troposfery, czyli planetarnej warstwy granicznej, który bierze pod uwagę efekty związane z obecnością zanieczyszczeń takich jak np. pył zawieszony.

Model taki może być wykorzystany nie tylko do badań Ziemi, która od lat boryka się z problemami jakości powietrza w miastach, ale również innych planet z zapylonymi atmosferami, np. Marsa. Im więcej misji kosmicznych wysyłamy na inne planety, tym więcej danych uzyskujemy o tych odległych światach. Wiedza na temat atmosfery planet może posłużyć nam w przyszłości do udoskonalenia procedur lądowania. Do analizy takich danych potrzebna jest ekspertyza osób takich jak ja - wyjaśnia naukowiec.