Dokumentalne kino letnie w Elektrowni Powiśle. Darmowe seanse będzie można oglądać przez całe lato

Kino letnie na Powiślu

Elektrownia Powiśle wraz z Millennium Docs Against Gravity zapraszają na kino letnie. Już od 13 czerwca, we wtorki oraz soboty, na wszystkich miłośników seansów pod gołym niebem na jednym z placów Elektrowni Powiśle będą czekać filmy dokumentalne. W repertuarze znajdują się najciekawsze tytuły z poprzednich edycji festiwalu Millennium Docs Against Gravity. Wszystkie filmy w ramach kina letniego będzie można zobaczyć bezpłatnie.

Pierwszym z filmów, które zostaną pokazane będzie ''Cała przyjemność po stronie kobiet'' w reżyserii Barbary Miller. To opowieść o czterech kobietach z różnych kręgów kulturowych, które mierzą się z patriarchalnym społeczeństwem w walce o swoją wolność seksualną. Ten tytuł cieszył się ogromną popularnością podczas zeszłorocznej edycji festiwalu Millennium Docs Against Gravity - zachęcają organizatorzy.