Dom Brukalskich na Żoliborzu w Warszawie. "Najwybitniejsze osiągnięcie polskiej architektury"

Młodzi architekci stworzyli w Warszawie niecodzienny dom

Dom, zlokalizowany na wąskiej działce, jest trzykondygnacyjny i jak twierdzą niektórzy – określenie willa nie do końca do niego pasuje. A wszystko przez to, że próżno tam szukać luksusowych udogodnień. Obiekt otoczony jest ogrodem, gdzie znajdziemy fragmenty rzeźb. Są one także widoczne w murach budynku.

Dom małżeństwa Brukalskich na Żoliborzu w Warszawie powstał z końcem lat 20. Aleksy Witwicki

Dom ma formę bliźniaka, jednak dwa segmenty znacznie się od siebie różnią. Taki projekt wynikał z upodobań sąsiadów, którzy nie chcieli aż tak odważnych rozwiązań architektonicznych u siebie.