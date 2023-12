Dom Świętego Mikołaja pod Warszawą. Tak wygląda w środku. Każdy może tam wejść

We wsi Trębki Nowe znajduje się jedna z najlepszych zimowych atrakcji na Mazowszu - Odnaleziony Dom Świętego Mikołaja. Jest to niezwykłe miejsce, w którym na pewno poczujecie magię świąt. Dom Mikołaja przystrojony jest w bożonarodzeniowe ozdoby i stanowi idealną scenerię do stworzenia magicznych zdjęć. Ale to oczywiście nie wszystko. Na miejscu czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin.