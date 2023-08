Dom z "Rodziny Zastępczej" ukryty jest w Warszawie. Nigdy nie zgadniecie, gdzie. To tu mieszkali serialowi Kwiatkowscy

"Rodzina Zastępcza" to obok "13-tego Posterunku", "Graczyków", "Miodowych lat" oraz "Świata Według Kiepskich" najpopularniejszy serial komediowy, tworzony na przełomie wieków i początku obecnego stulecia. Choć z wymienionych tytułów do dziś kręcony już jest wyłącznie ten ostatni, to pozostałe produkcje wciąż mają duże grono fanów, którzy chętnie wracają do poszczególnych odcinków.

Tak dziś wygląda słynny dom z Rodziny Zastępczej