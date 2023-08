Suma oszacowania wynosi: 662 100,00 zł Cena wywołania wynosi: 88 280,00 zł. Szczegóły: Nieruchomość gruntowa stanowi działkę ewidencyjną nr 856/15 o powierzchni 1007m2 w kształcie zbliżonym do prostokąta o wymiarach około 23 m na 40m. Jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej. Budynek mieszkalny jest zlokalizowany w środkowej części działki. Nieruchomość jest ogrodzona. Ogrodzenie wykonane jest ze sztachet drewnianych. Działka jest zagospodarowana, posadzona jest zieleń ozdobna niska i wysoka, dobrze utrzymana. Ciągi komunikacyjne utwardzone są kostką brukową. Dojazd do nieruchomości drogą publiczną o nawierzchni bitumicznej. Budynek mieszkalny jednorodzinny parterowy z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony, został zgłoszony do użytkowania w 2007r. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 149,00m2. Powierzchnia garażu wynosi 21,00m2. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 150,00m2. Na program użytkowy budynku składa się: pater: wiatrołap, hall, kuchnia, pokój dzienny, dwa pokoje, łazienka, garderoba, garaż; poddasze: 2 sypialnie, łazienka, hall, pom. techniczne, schowek; Na terenie działki znajduje się drewniana altana ogrodowa o powierzchni około 16m2. Budynek został wyposażony w następujące instalacje: energii elektrycznej, wodociągową(własne ujęcie), kanalizacyjną (własne szambo), centralnego ogrzewania ( kocioł gazowy), alarmową. Oferta Kolejne nieruchomość na następnej stronie >>>

