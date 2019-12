Domy Towarowe Wars Sawa Junior z nową świąteczną strefą

Bombkowe aranżacje, klimatyczne zacisze pełne zielonych świerków, przestrzenna kartka bożonarodzeniowa, lustrzana instalacja z choinkami – ta klimatyczna sceneria urządzona na Pasażu Wiecha z pewnością wprowadzi odwiedzających w doskonały świąteczny nastrój. Bajkowe elementy zapewnią wiele radości najmłodszym. Staną się także niepowtarzalnym tłem pozdrowień przesyłanych prosto ze stolicy oraz gwiazdkowych fotek. Ulubione z nich wystarczy wrzucić na swój profil na Instagramie do końca grudnia i oznaczyć #warssawajunior #zimawsamymcentrum. Do wygrania trzy bony podarunkowe o wartości 500 zł do zrealizowania w jednej ze znanych sieci odzieżowych zlokalizowanej w Domach Towarowych Wars Sawa Junior. Regulamin konkursu znajduje się na www.instagram.com/przegladwwski/.

Zimowa strefa to nowa atrakcja dla klientów Domów Towarowych Wars Sawa Junior oraz mieszkańców Warszawy, ale nie debiut wszystkich wykorzystanych na Pasażu Wiecha przestrzennych elementów. Świąteczna sceneria jest przykładem kreatywnego recyclingu, który dał drugie życie przedmiotom użytym wcześniej do dekoracji centrów handlowych zarządzanych przez spółkę Atrium Poland. Kolorowe bombki jeszcze niedawno zdobiły sufity Atrium Promenada, a srebrne gwiazdki lśniły w Atrium Mosty. Zamiast wyrzucać nieużywane dekoracje świąteczne zdecydowano o zamianie ich w elementy zimowej aranżacji na Pasażu Wiecha.