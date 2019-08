Donald Trump w Warszawie: Krakowskie Przedmieście gotowe na wizytę prezydenta

Warszawa gotowa na przyjazd Trumpa

Jak obiecali, tak zrobili. Drogowcy podkreślali, że zdążą z remontem Krakowskiego Przedmieścia do 31 sierpnia, a ten jest już na finiszu. Obecnie trwają ostatnie prace wykończeniowe. Wszystko wskazuje więc na to, że ulica będzie gotowa na wizytę prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa i delegacji zagranicznych. Normalny ruch zostanie przywrócony na początku przyszłego tygodnia.Przypomnijmy, że prace przy Krakowskim Przedmieściu rozpoczęły się na początku wakacji. Roboty objęły odcinek od Nowego Światu do Królewskiej.