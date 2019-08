Donald Trump wkrótce przyleci do Warszawy. MSWiA szykuje listę zakazów na dni jego wizyty

Bez broni podczas wizyty Trumpa

Przed nami 80. rocznica wybuchu II Wojny Światowej. W państwowych obchodach 1 września w Warszawie udział wezmą głowy państw zagranicznych, w tym m.in. Donald Trump - prezydent Stanów Zjednoczonych. Z uwagi na ten fakt, MSWiA postanowiło wprowadzić tymczasowy zakaz noszenia broni oraz przemieszczania jej w stanie rozładowanym. W uzasadnieniu czytamy, że to wręcz konieczne, by zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa uczestników uroczystości. Zakaz będzie obowiązywać od 30 sierpnia do 2 września.

Ministerstwo zwraca uwagę, że broń zawsze może dostać się niepowołane ręce. Fakt, iż posiadacze broni nie będą mogli nosić lub przemieszczać się z nią, eliminuje ryzyko jej utraty, a tym samym możliwość zdobycia broni przez osobę nieuprawnioną. Według danych Komendy Stołecznej Policji rozporządzenie MSWiA będzie oddziaływało na 28,5 tys. osób fizycznych oraz ok. 150 podmiotów z pozwoleniem na broń, zarejestrowanych w Warszawie.