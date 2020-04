Dopłaty do pensji pracowników z tarczy antykryzysowej na Mazowszu. 9 wniosków rozpatrzonych, w kolejce czeka tysiąc kolejnych

Dlaczego dopiero 9 wniosków zostało rozpatrzonych? Jak informuje Gazeta Wyborcza, duża liczba wniosków składanych przez pracodawców zawiera błędy zarówno rachunkowe, jak i merytoryczne. Konieczne jest więc ich ponowne złożenie, co znacznie wydłuża proces ich rozpatrywania.

Wśród mazowieckich firm, które otrzymają wsparcie finansowe od rządu, są:

Avia S.A

Decathlon

Lukullus

Alshaya

S24

Lions S.A.

Wafo

Ledin

Memex

Pierwsze siedem firm z listy ma siedzibę w Warszawie, dwie ostatnie to firmy z Piaseczna i Ostrołęki. Najwięcej pieniędzy otrzyma Decathlon - ponad 3 mln zł dla około 1,8 tys. pracowników.

Jak informuje portal PulsHR.pl, do 10 kwietnia do WUP w Warszawie wpłynęło ponad 1,2 tys. wniosków o wartości około 446,2 mln zł - 997 z nich to te z tytułu obniżonego wymiaru czasu pracy i dotyczą 64,5 tys. pracowników.

