Doradztwo podatkowe - dlaczego warto korzystać z usług kancelarii podatkowych?

Bez względu na to, czy prowadzimy własną działalność gospodarczą czy jesteśmy osobą prywatną, obowiązuje nas prawo podatkowe nakazujące odprowadzanie danin publicznych do Skarbu Państwa. Nie zawsze jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że w razie jakichkolwiek trudności w odnalezieniu się w skomplikowanych i mało zrozumiałych zapisach prawa możemy udać się do kancelarii podatkowej. Wykwalifikowany doradca podatkowy nie tylko wspomoże nas swoją merytoryczną wiedzą, ale również zastąpi w trakcie kontroli lub wizyty w urzędzie. Czy warto więc korzystać z tego typu usług?

Kim jest doradca podatkowy? Profesjonalny doradca podatkowy, podobnie jak notariusz lub prawnik, jest określany jako zawód zaufania publicznego. Niesłusznie jednak bywa mylony bardzo często z księgowym, ponieważ jego zakres uprawnień oraz możliwości działania są zdecydowanie szersze. Głównym zadaniem doradcy podatkowego jest ochrona praw i interesów podatnika poprzez udzielanie opinii, porad i wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego, a także reprezentowanie klientów w kontaktach ze stosownymi urzędami. Doradca podatkowy posiada uprawnienia do wykonywania zawodu nadane przez Ministerstwo Finansów. Aby jednak je uzyskać, aplikant musi zdać specjalistyczny egzamin państwowy przed Państwową Komisją Egzaminacyjną ds. Doradztwa Podatkowego. Profesjonalny doradca podatkowy zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy zawodowej oraz zasad etyki. Korzystanie z jego usług nie powinno więc budzić obaw o powierzone ważne i poufne informacje. Nad etyką oraz prawidłowym wykonywaniem zawodu czuwa Krajowa Izba Doradców Podatkowych, która zrzesza wszystkich zawodowych doradców podatkowych. Kancelaria podatkowa – zakres usług Jak wypowiada się ekspert ze strony http://podatkowakancelaria.pl, doradztwo podatkowe obejmuje swoim zakresem nie tylko udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z dziedziny prawa podatkowego, ale również prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowych oraz innych niezbędnych ewidencji do celów podatkowych. Pełna obsługa obejmuje również sporządzanie deklaracji podatkowych oraz zeznań lub też pomoc w poprawnym ich tworzeniu. Ważnym uprawnieniem doradcy podatkowego jest występowanie w roli pełnomocnika w postępowaniach w zakresie sądowej kontroli decyzji administracyjnych, w sprawach odnoszących się do obowiązków podatkowych klienta. Należy przy tym pamiętać, że wszystkie usługi doradcy podatkowego muszą być świadczone ze szczególnym uwzględnieniem interesów klienta. Ochrona interesów podatnika oraz reprezentowanie przed stosownymi urzędami wspiera biuro rachunkowe lub dział księgowości. Profesjonalni doradcy podatkowi udzielają również swoim klientom, w zależności od potrzeb, merytorycznego wsparcia w zakresie prawa celnego, gospodarczego, dewizowego, a także prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Dla wielu osób prywatnych oraz firm pełna obsługa prawno-podatkowa jest więc nieocenionym wsparciem oraz szansą na zminimalizowanie częstego stresu i chaosu, jaki towarzyszy rozliczeniom i kontrolom podatkowym. Optymalizacja podatkowa – zalety wynajmu kancelarii podatkowych Usługi podatkowe wielu kancelarii bardzo często obejmują również optymalizację podatkową. Czynność ta nie posiada jasnej definicji, jednak polega na szeregu działań zgodnych z wymogami prawa, które mają na celu zminimalizowanie obciążeń podatkowych i uniknięcie płacenia podatków, o ile istnieje taka możliwość prawna. W ogólnym zarysie optymalizacja podatkowa polega więc na planowaniu i wdrażaniu działań na gruncie podatkowym, które są najkorzystniejsze z punktu widzenia danewgo przedsiębiorstwa oraz pomagają uzyskać jak największe oszczędności dla firmy. Prawidłowo przeprowadzona optymalizacja podatkowa dotyczy wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa z naciskiem na analizę podatkową, analizę przychodów oraz kosztów z uwzględnieniem wszystkich zdarzeń gospodarczych, a także obciążeń podatkowych. Decydując się więc na usługi kancelarii podatkowej, warto skorzystać również z możliwości przeprowadzenia pełnej optymalizacji swojej działalności gospodarczej. Porady doradcy podatkowego – dlaczego warto? Na pytanie, czy warto korzystać z usług specjalistycznych i zaufanych kancelarii podatkowych, nie sposób odpowiedzieć przecząco. Profesjonalny, wykształcony doradca podatkowy zobowiązany jest do znajomości ciągle zmieniającego się prawa podatkowego, które nie jest tak oczywiste dla wielu właścicieli firm oraz ich pracowników. Posiada on również umiejętności interpretacji różnorodnych zapisów prawnych. Największą zaletą współpracy z doradcą podatkowym jest jednak przede wszystkim bezpieczeństwo, które gwarantuje pomoc ze strony wykwalifikowanej kancelarii. Doradca kontaktuje się w naszym imieniu z fiskusem, towarzyszy nam w kontrolach urzędniczych, podatkowych lub sądowo-administracyjnych, a także udziela dostępu do wiedzy z zakresu optymalizacji podatkowej przedsiębiorstwa. Zdejmuje to z pracowników firmy dużą odpowiedzialność oraz stres związany z trudnymi kontrolami. Doradztwo podatkowe pozwala również zachować firmie nieprzerwaną płynność finansową oraz przewagę konkurencyjną nad innymi przedsiębiorstwami. Nic więc dziwnego, że outsourcing księgowy oraz konsulting podatkowy zyskują coraz więcej zwolenników wśród przedsiębiorstw o różnym zakresie działania. Stanowi on nie tylko dużą oszczędność czasu, ale również pieniędzy, a korzyści płynące z gwarancji rzetelności i poufności danych dają poczucie bezpieczeństwa właścicielom firm. Kiedy warto zwrócić się o pomoc do doradcy podatkowego? Z profesjonalnej pomocy doradcy podatkowego może skorzystać zarówno osoba prywatna, jak i przedsiębiorcy bez względu na branżę i wielkość prowadzonej działalności gospodarczej. Z usług kancelarii podatkowej warto korzystać za każdym razem, kiedy mamy wątpliwości związane z zawiłościami prawa podatkowego. Licencjonowany doradca podatkowy dysponuje rozległą wiedzą merytoryczną z zakresu aktualnie obowiązujących przepisów podatkowych, dzięki czemu może udzielić nam profesjonalnej pomocy, zgodnej z przepisami prawnymi. Głównym celem doradcy podatkowego jest jednak przedstawienie klientowi najkorzystniejszych rozwiązań, prowadzących do optymalizacji finansowej oraz wygenerowania jak największej oszczędności. Po pomoc do kancelarii podatkowej warto zgłosić się przede wszystkim w razie kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego, a także, gdy została wydana decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego firmy lub osoby prywatnej wobec państwa. Oczywiście do rozwiązania wielu spraw nie będzie nam potrzebna fachowa pomoc doradcy podatkowego. Szereg wątpliwości jesteśmy w stanie bowiem rozwiać samodzielnie z pomocą pracownika miejscowego Urzędu Skarbowego. Jednak warto pamiętać, że w przypadku bardziej złożonych i skomplikowanych spraw, skorzystanie z pomocy doradcy podatkowego może nas ustrzec od wielu problemów oraz pozwoli poruszać się po ścieżkach prawa zgodnie z przyjętymi zasadami.